أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني حرص دمشق على تنفيذ الاتفاق مع قوات سورية الديمقراطية «قسد»، معربا عن أمله أن تلتزم به.وهنأ الشيباني تركيا على الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني، معتبرا أنه يشكل لحظة فارقة على صعيد استقرار المنطقة، بعد إعلان الحزب حلّ نفسه وإلقاء السلاح.وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه التركي والأردني في أنقرة، اليوم (الإثنين): «باسم الجمهورية العربية السورية، أهنئ الحكومة التركية وشعبها على الاتفاق الأخير مع حزب العمال الكردستاني»، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل لحظة فارقة ليس فقط لأمن تركيا الداخلي بل لاستقرار المنطقة ككل.واستضاف وزير الخارجية التركية هاكان فيدان اجتماع وزراء خارجية تركيا والأردن وسورية، في أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون الأردنيين في الخارج أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السورية أسعد الشيباني. واستعرض الاجتماع التطورات في المنطقة، والوضع الأمني القائم.وتحدث فيدان خلال الاجتماع عن مواصلة تركيا دعمها القوي لجهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وشدد على ضرورة إنهاء إسرائيل موقفها العدواني ضد دول في المنطقة، بما في ذلك سورية، وأهمية التعاون الإقليمي لحل المشكلات. وأكد أنه لا مكان لأي تنظيم إرهابي في مستقبل المنطقة، مشددا على حزم تركيا في ضمان ذلك.وتحدث فيدان عن مكافحة التحديات المشتركة، بما في ذلك الإرهاب، وضرورة بذل الجهود في إطار مفهوم الحلول الإقليمية للمشكلات الإقليمية، وأهمية التضامن بين الدول المجاورة في هذه القضية. واعتبر أن التعاون بين سورية والدول المجاورة في مكافحة الإرهاب سيساهم في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.