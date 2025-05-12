كشف مصدر سوري عن سقوط 3 طيارين من فلول نظام الأسد بريف دمشق، في قبضة قوات الأمن. ونقلت قناة «الإخبارية» السورية، اليوم (الإثنين)، عن مصدر في وزارة الداخلية قوله إن قوات الأمن قبضت على الطيارين في نظام بشار الأسد اللواء فايز حسين الإبراهيم، والعميد خالد محمد العلي، والعميد عبدالجبار محمد حلبية بريف دمشق.وذكرت وسائل إعلام سورية أن قوات الأمن اعتقلت الطيار فايز إبراهيم قائد مطار الضمير العسكري مع ثلاثة طيارين آخرين في منطقة عدرا العمالية بريف دمشق، بينهم قائد مطار خلخلة العسكري.وكانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن قوات الأمن في محافظة طرطوس غربي البلاد قبضت على العقيد السابق سالم إسكندر طراف، المتهم بجرائم وانتهاكات إبان فترة حكم نظام بشار الأسد والتورط في أحداث الساحل السوري خلال مارس الماضي.وأوضحت الوزارة في بيان، أن القبض على طراف جاء بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وأن العقيد السابق شغل عدة مناصب قيادية، أبرزها قيادته للواء 123 في الحرس الجمهوري بمدينة حلب (شمال)، وقبل ذلك قاد الحرس الجمهوري في دير الزور (شرق).وحسب بيان الوزارة، فإن طراف عمل على تجنيد وإدارة مجموعة تابعة لفلول النظام السوري السابق ثبت تورطها في الهجوم الذي وقع خلال مارس الماضي في منطقة الساحل، وراح ضحيته العشرات من عناصر الأمن والمدنيين.وذكرت الداخلية السورية أن المعتقل تورط خلال ترؤسه فرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا (جنوب) بتسهيل دخول عناصر تابعة لحزب الله اللبناني إلى المنطقة، إذ كانت تربط سالم إسكندر طراف علاقات مباشرة ووطيدة بالحزب، وفق المصدر نفسه. وأعلنت السلطات السورية الأمنية خلال الأسابيع القليلة الماضية اعتقال عدد من المطلوبين المتورطين في أحداث الساحل.