حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من أن سكان قطاع غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد، مؤكداً في تقرير له، اليوم (الإثنين)، أن نحو نصف مليون شخص يواجهون الموت جوعاً، ووصف ما يجري في القطاع المنكوب بأنه «تدهور كبير». وحلل أحدث تقييم صادر عن «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» الفترة من أول أبريل إلى العاشر من مايو من عام 2025، وأعطى توقعات للوضع حتى نهاية سبتمبر. وأكدت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن عشرات المطابخ الخيرية (التكايا) أغلقت أبوابها الأسبوع الماضي، بسبب نقص الإمدادات، ما أدى إلى قطع شريان الحياة عن مئات الآلاف من الأشخاص في انتكاسة أخرى للجهود المبذولة لمكافحة الجوع المتزايد في القطاع. من جانبها، أعلنت مؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة، نفاد المكونات اللازمة لتوفير الوجبات المجانية التي تشتد الحاجة لها، مضيفة أن إسرائيل منعتها من جلب المساعدات. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذي فرضته في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة الذي أوقف القتال لمدة شهرين. وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة حذر الأسبوع الماضي من أن أكثر من مليوني شخص، أي معظم سكان غزة، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، إذ اختفت المواد الغذائية في أسواق غزة.في غضون ذلك ، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شاحنات محمّلة بالمساعدات بدأت الدخول إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين على منع دخولها.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق اليوم (الاثنين) إن إسرائيل تلتزم فقط بتوفير ممر آمن لإطلاق الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر من غزة، ولا شيء آخر. فيما أعلنت حماس، مساء الأحد، اعتزامها الإفراج عن ألكسندر بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.وأفادت بأنها تجري محادثات مع الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.وكان السفير الأمريكي في إسرائيل أعلن الجمعة الماضية إنشاء مؤسسة جديدة ستتولى توزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة وحيث تسبب حصار إسرائيلي مطبق منذ أكثر من شهرين في نقص حاد في كافة المواد، من الغذاء والمياه النظيفة إلى الوقود والأدوية.وقوبلت المبادرة الأمريكية بانتقادات دولية، إذ يبدو أنها تُغيّب دور الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وستُجري تغييرات واسعة على الهيئات الإنسانية الموجودة حالياً في غزة.ومنذ الثاني من مارس لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، وسط جمود في المحادثات مع حماس واستئناف هجومها في 18 مارس، منهيةً بذلك هدنة استمرت شهرين في الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.