أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الإثنين)، هدنة مؤقتة في قطاع غزة للإفراج عن الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر المحتجز لدى حماس منذ السابع من أكتوبر 2023.وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش «يستعد لعودة المحتجز ألكسندر الذي سيتم نقله بواسطة وحدة خاصة إلى محطة الاستقبال الأولية في (مستوطنة) ريعيم» بالقرب من الحدود مع غزة في جنوب إسرائيل. وكشف مصدر إسرائيلي أن بدء المفاوضات لإنهاء حرب غزة مشروط بالإفراج عن نصف المحتجزين.وأضاف مسؤول آخر أنه تم إنجاز الاستعدادات، متوقعاً أن يقوم الصليب الأحمر بنقله إلى نقطة بالقرب من غلاف غزة وتسليمه لقوات الجيش الإسرائيلي التي ستنقله إلى إسرائيل حيث سيلتقي عائلته. ومن هناك سيتم نقله جواً إلى المستشفى.بدورها، أكدت حركة حماس إطلاق الأسير عيدان ألكسندر اليوم (الاثنين).وكان الجيش الإسرائيلي أكد وقف إطلاق النار في غزة بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي. ويتزامن الإعلان مع قرار بوقف تحليق الطائرات والمسيرات في أجواء القطاع لضمان ممر آمن للإفراج عن الرهينة.وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في بيان أن إسرائيل غير ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح سجناء مع حماس، وإنما فقط توفير ممر آمن يتيح تحرير المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، مضيفاً أن «المفاوضات لإطلاق سراح رهائن آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة».ونوه الرئيس ترمب بقرار حركة حماس إطلاق سراح ألكسندر، المحتجز في غزة منذ أكتوبر 2023، واعتبره «خبراً تاريخياً». وأعرب عن أمله بإطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء القتال في غزة.وكتب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا النبأ التاريخي»، واصفاً الإفراج عن عيدان بأنه «بادرة حسن نية»، ومضيفاً: «نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي». ووجه ترمب الشكر إلى كافة الوسطاء في هذه الصفقة، خصوصاً مصر وقطر.من جهته، قال المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بويهلر، على حسابه في «إكس»، إنه سيتوجه لإسرائيل مع والدة عيدان لاستعادة ابنها.وأعلنت حماس، مساء الأحد، أنها ستفرج عن الجندي بعيد إعلان مسؤولين فيها إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، تناولت وقف النار، وإدخال مساعدات إلى غزة.وقال رئيس وفد حماس: «سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لشعبنا في قطاع غزة»، مؤكداً استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى.ورحبت مصر وقطر بإعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح الجندي ألكسندر.