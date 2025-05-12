في خطوة أثارت الجدل والانتباه، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمثالاً برونزياً يُصوّر لحظة محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في بتلر، بنسلفانيا، في 13 يوليو 2024، وشوهد التمثال، الذي وُضع على طاولة جانبية بجوار مكتب الرئيس في المكتب البيضاوي لأول مرة (الجمعة) أثناء توقيع ترمب على سلسلة من الأوامر التنفيذية أمام الصحفيين.

ويجسد التمثال، الذي هو نسخة مصغرة من عمل برونزي بطول 9 أقدام صممه الفنان ستان واتس، لحظة دراماتيكية أصبحت رمزا أيقونيا لصمود ترمب، وهي اللحظة التي أصيب فيها ترمب برصاصة في الجزء العلوي من أذنه اليمنى، لكنه سرعان ما رفع قبضته في الهواء وهو مضرج بالدماء، صارخاً «قاتلوا! قاتلوا! قاتلوا!».

وأسفرت محاولة الاغتيال، التي نفذها توماس ماثيو كروكس، شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من بيتل بارك، بنسلفانيا، عن مقتل أحد الحاضرين، كوري كومبيراتور، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، وتم تحييد كروكس على يد فرقة مكافحة القناصة التابعة للخدمة السرية الأمريكية بعد إطلاقه 8 طلقات من بندقية من طراز إيه آر-15 من سطح مبنى قريب.





ولم تكشف التحقيقات بعد عن دوافع واضحة للهجوم، لكن الحادثة ألقت بظلال كثيفة على السباق الانتخابي لعام 2024. ووفقاً لتقارير، يُعتبر التمثال رمزاً لما وصفه ترمب وأنصاره بـ«التدخل الإلهي» و«الصمود» في مواجهة التحديات.

وأشار ترمب إلى أن التمثال يُجسّد «روح أمريكا القتالية»، وهي رسالة كررها خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى الفوز بولايته الثانية، ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات من بعض الأوساط التي رأت فيها محاولة لتكريس صورة ترمب كبطل دراماتيكي.

وظهر التمثال لأول مرة يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي كان ترمب يوقّع فيه أوامر تنفيذية تتعلق بقضايا الهجرة، الاقتصاد، والمساواة، إلى جانب إلغاء 78 أمرا تنفيذيا وقّعها سلفه جو بايدن، واعتبر مراقبون أن عرض التمثال في هذا السياق قد يكون محاولة لتعزيز رواية ترمب السياسية.

وأثار التمثال ردود فعل متباينة، فبينما يراه أنصار ترمب «تكريماً لشجاعته»، يعتبره منتقدوه «رمزاً للنرجسية»، مشيرين إلى أن تصوير مثل هذه اللحظة قد يُعمّق الانقسامات السياسية في البلاد، وقد علّق أحد المحللين السياسيين قائلاً: «هذا التمثال ليس مجرد عمل فني، بل هو بيان سياسي يهدف إلى تعزيز صورة ترمب كقائد لا يُقهر».