أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أكبر صناديق الثروة في العالم، بيع كامل حصته في شركة «باز» الإسرائيلية العاملة في قطاعي التجزئة والطاقة، بسبب تورطها في تشغيل البنية التحتية لتزويد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لوكالة رويترز، تأتي هذه الخطوة بعد قرار مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في أغسطس الماضي بتشديد معايير الاستثمار الأخلاقية للشركات الداعمة للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وكان الصندوق قد اتخذ خطوة مماثلة في ديسمبر الماضي ببيع حصته في شركة «بيزك» للاتصالات الإسرائيلية.





ويدير الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من الأسهم العالمية المدرجة عبر 9 آلاف شركة، استثماراته وفقاً للمبادئ الأخلاقية التي حددها البرلمان النرويجي، مما يجعله رائداً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأشار مجلس الأخلاقيات إلى أن «باز»، التي تدير 9 محطات وقود في الضفة الغربية، تسهم في استمرار وجود المستوطنات المخالفة للقانون الدولي.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت العام الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير قانونيين، مطالبة بالانسحاب منها فوراً، وهو حكم رفضته إسرائيل.

ويخضع قرار التخارج لموافقة مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي أقر بيع أسهم «باز» بالكامل.

ويواصل مجلس الأخلاقيات تقييم 65 شركة أخرى في محفظة الصندوق، تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة والخدمات المصرفية، لتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير الأخلاقية.