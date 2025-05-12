علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إعلان حركة حماس، أنها ستفرج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، المحتجز في غزة، بُعيد إعلان مسؤولين فيها إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة تناولت وقف النار وإدخال مساعدات الى غزة، وكتب ترمب في منشور عبر «تروث سوشال»: «أنا سعيد بالإعلان أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي كان محتجزاً رهينة منذ أكتوبر 2023، يعود إلى عائلته».وأضاف الرئيس الأمريكي: «أنا ممتن لجميع الذين ساهموا في تحقيق هذا الخبر العظيم. لقد كانت هذه خطوة اتُخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة، وبجهود الوسطاء - قطر ومصر - لإنهاء هذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء وأيضاً رفات المفقودين إلى أحبائهم».وخلص للقول: «نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو إنهاء هذا الصراع القاسي. أتطلع بشدة إلى يوم الاحتفال بذلك».وكان رئيس وفد «حماس» قد أعلن في بيان: «سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة لشعبنا في قطاع غزة»، مؤكداً «استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى».وكشف مصدر مطلع أن الإفراج عن الجندي الأسير ألكسندر، سيجري يوم الثلاثاء القادم.ومن جانبه، اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص آدم بولر «أن قرار حماس الإفراج عن أمريكي خطوة إيجابية للأمام»، وطالب الحركة بتسليم جثامين أربعة أمريكيين آخرين.وفي وقت سابق، صرح قياديان في «حماس» (الأحد)، بأن مسؤولين في الحركة أجروا مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، وتم إحراز «بعض التقدم» بشأن إدخال مساعدات إلى غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، نقلاً عن «فرانس برس».محادثات مباشرةوقال قيادي وعضو في المكتب السياسي لـ«حماس»: «تجري منذ عدة أيام محادثات مباشرة بين قيادة حماس والولايات المتحدة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، وتم إحراز بعض التقدم»، لافتاً إلى أن «الساعات القادمة حاسمة».وذكر مسؤول آخر في «حماس» أن المحادثات بين قيادة «حماس» والولايات المتحدة «تهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة».وأضاف أن المحادثات «تركزت على تأمين هدنة تستمر 70 يوماً، وقابلة للتمديد إلى 90 يوماً»، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت أيضاً «قضية الأسرى الإسرائيليين والأسير الإسرائيلي الأمريكي ألكسندر، والآليات الممكنة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات».وأوضح أنه «لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، لكن المباحثات تتواصل مع الموفدين الأمريكيين».وقال إن «حماس أبلغت الموفدين الأمريكيين استعدادها لإطلاق سراح ألكسندر في إطار تفاهم»، دون مزيد من التفاصيل.وتحتجز «حماس» وفصائل أخرى 58 إسرائيلياً في قطاع غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم أموات.ترحيب قطري مصريرحبت مصر وقطر بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح الجندي ألكسندر.وأكدت الدولتان في بيان أن الإفراج عن الرهينة الأمريكي يُعد بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفّق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع.وأكدت الدولتان على الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدماً بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة.وجددت مصر وقطر التأكيد على استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولاً إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.