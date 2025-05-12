أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خبره المرتقب الذي وصفه بـ«الأهم والأكثر تأثيراً»، وهو تخفيض أسعار الدواء بشكل شبه فوري في أمريكا بنسبة تراوح بين 30 و80%، ليصبح الدواء في أمريكا الأقل في العالم.

وكتب في منشور عبر «تروث سوشال»: «الأدوية في الولايات المتحدة ظلت على مدى سنوات عديدة مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة أخرى، إذ تكون أحياناً أغلى بـ5 إلى 10 مرات من أسعارها في بقية دول العالم».

وقال: «يسرني أن أعلن أنه صباح غد، في البيت الأبيض، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، سأوقّع أحد أهم الأوامر التنفيذية في تاريخ بلادنا. سيتم تخفيض أسعار الأدوية الموصوفة والصيدلانية، على الفور تقريباً».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «لسنوات عديدة تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير مقارنةً بأي دولة أخرى، بل وأحياناً تكون أغلى بـ5 إلى 10 مرات من الدواء نفسه، المُصنّع في المختبر أو المصنع نفسه، ومن قِبَل الشركة نفسها. كان من الصعب دائماً تفسير ذلك، وكان مُحرجاً للغاية، لأنه في الواقع، لم تكن هناك إجابة صحيحة».

وأضاف ترمب في منشور كان قد أعلن عنه في وقت سابق وانتظره الجمهور لساعات: «ستقول شركات الأدوية، لسنوات، إنها تكاليف البحث والتطوير، وإن جميع هذه التكاليف كانت، وستظل، بلا سبب على الإطلاق، يتحملها «المغفلون» في أمريكا، وحدهم. يمكن لمساهمات الحملات الانتخابية أن تصنع العجائب، ولكن ليس معي، وليس مع الحزب الجمهوري. سنفعل الشيء الصحيح، وهو الأمر الذي ناضل الديمقراطيون من أجله لسنوات عديدة».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «سترتفع في جميع أنحاء العالم لتحقيق المساواة، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تحقيق العدالة لأمريكا! سأضع سياسة الدولة الأكثر رعاية، إذ ستدفع الولايات المتحدة سعر الدولة نفسها التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم».

كذلك قال ترمب: «سيتم التعامل مع بلدنا أخيراً بإنصاف، وسيتم تخفيض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم يفكروا فيها من قبل. إضافة إلى ذلك، وفوق كل شيء آخر، ستوفر الولايات المتحدة تريليونات الدولارات. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر. لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

وفي منشور آخر، كتب دونالد ترمب: «في غضون ثلاثة أشهر فقط، تدفقت تريليونات الدولارات وبالتالي، أعداد قياسية من الوظائف، إلى الولايات المتحدة».

وكان ترمب قد كتب أن منشوره القادم «سيكون أحد أهم وأكثر المنشورات تأثيراً» التي نشرها على الإطلاق.

وأضاف في منشور آخر على «تروث سوشال»: «هذا بفضل سياستي للرسوم الجمركية، وفوزنا الكبير في انتخابات الخامس من نوفمبر».

وتابع: «يبذل الديمقراطيون قصارى جهدهم لتشويه صورة ما يحدث. إنهم في حالة ذهول تام، وفقدوا كل مستويات الثقة. إنها ثورة مالية، اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى».