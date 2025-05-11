فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيعلن بعد قليل «الخبر الأكثر أهمية وتأثيراً على الإطلاق»، أعلنت حركة حماس اليوم (الأحد) أنها ستطلق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وقالت الحركة في بيان: أجرينا اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، موضحة أن الاتصالات مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات لأبناء غزة.

وأكدت الحركة في البيان استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة.

وكانت مصادر في حركة حماس قد ذكرت أن هناك مفاوضات متقدمة ومباشرة تجري حالياً مع الإدارة الأمريكية، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف اتهم إسرائيل بأنها لا تريد إنهاء الحرب.

وذكرت المصادر أن المباحثات بين «حماس» والوفد الأمريكي تركز على إدخال المساعدات، ووقف الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام ونصف. وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي فإن مبعوث الرئيس الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف هو من يجري المباحثات مع إسرائيل وقطر ومصر، كما يجري مباحثات بشكل غير مباشر مع حركة حماس عبر الدوحة والقاهرة، وتركز على صفقة محتملة للإفراج عن الأسرى، ومناقشات أوسع تتعلق بالسلام.

بالمقابل، وصف المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف إفراج حركة حماس عن الأسير عيدان ألكسندر بـ«خطوة إيجابية إلى الأمام»، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن ويتكوف سيصل إلى تل أبيب غداً (الإثنين).

وكانت «القناة 12» الإسرائيلية نقلت عن ويتكوف قوله إن الولايات المتحدة تريد إرجاع الأسرى من غزة، لكن إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب، مبينة أن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى أن إسرائيل تطيل الحرب بالرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تعرف إلى أين يمكن التقدم بعد، وأنه يجب التوصل إلى اتفاق.