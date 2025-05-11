فيما قالت وسائل إعلام حوثية إن جيش الاحتلال يشنّ سلسلة غارات على محافظة الحديدة، دون أن تحدد المواقع المستهدفة حتى اللحظة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأحد) شنّ سلاح الجو في جيش الاحتلال هجوماً على موانئ الحديدة الثلاثة (راس عيسى، والحديدة، والصليف).وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن جيش الاحتلال شن 10 غارات حتى الآن على ميناء راس عيسى شمال غرب محافظة الحديدة، بعد دقائق من إصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً بضرورة إخلاء الموانئ الثلاثة التي قال إن الحوثي يستخدمها لأغراض عسكرية.وكان مسؤول أمني إسرائيلي قد قال لصحيفة يديعوت أحرونوت إن جيش الاحتلال يعتزم توسيع هجماته باليمن، مشيراً إلى أن إسرائيل ستوجه ضربات للحوثيين دون أي قيود، ومن بين الأهداف أكبر عدد ممكن من منصات إطلاق الصواريخ، ومرافق البنية التحتية، وتدمير باقي الموانئ بالكامل.وكانت إسرائيل قد دمرت الأسبوع الماضي مصنعين للأسمنت في محافظتي الحديدة وعمران، ومطار صنعاء بالكامل وأخرجته عن الخدمة، ومحطات كهرباء في صنعاء، وهو ما أثار مخاوف عدد من اليمنيين من أن تستهدف مناطق سكنية، خصوصاً في ظل توجيه الحوثيين أمس تحذيرات لمدينة عمال مصنع باجل في الحديدة بضرورة إخلاء مساكنهم، بحسب ما ذكره سكان تلك المدينة في منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.ويلقي الشعب اليمني اللائمة على الحوثيين في استدعاء الصراعات والحروب وتدمير المؤسسات الخدمية والبنية التحتية للبلاد، مؤكدين في منشورات على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي أن الحوثي هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما تتعرض له البلاد من دمار.