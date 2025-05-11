أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) أنه سيتوجه إلى تركيا (الخميس) للدخول في محادثات مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب، موضحاً أنه سينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناك.وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «أوكرانيا، التي سجّلت هجمات جديدة من روسيا بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون بانتظار وقفٍ كامل ودائم لإطلاق النار، اعتباراً من الغد، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية».وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق: بدء الروس أخيراً بالتفكير في إنهاء الحرب هو علامة إيجابية، والخطوة الأولى لإنهاء أي حرب حقاً هي وقف إطلاق النار، مؤكداً استعداد كييف لعقد مباحثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ مطلع 2022.وقال الرئيس الأوكراني: لا جدوى من استمرار القتل ولو ليوم واحد، نتوقع من روسيا تأكيد وقف إطلاق نار بشكل كامل ودائم وموثوق، ابتداءً من الغد 12 مايو، وأوكرانيا مستعدة للقاء.وكان مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن الرئيس أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، اليوم، أن تركيا مستعدة لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول مجدداً.وذكر مكتب أردوغان في بيان أن الرئيس التركي عبّر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لاستضافة المحادثات، موضحاً أن أردوغان أبلغ ماكرون بأنه تسنى التوصل إلى نقطة تحول تاريخية نحو إنهاء الحرب، وأنه يجب اغتنام الفرصة. وأشار البيان إلى أن أردوغان عبّر عن استعداد بلاده لبذل كل جهد قد يسهم في تحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك استضافة المفاوضات.