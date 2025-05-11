بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول 15 مايو الجاري لإنهاء الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد)، أنه «يوم عظيم» أمام أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «قد يكون هذا يوما عظيما لروسيا وأوكرانيا، فكروا بمئات الآلاف من الأرواح التي سيتم إنقاذها مع اقتراب حمّام الدم اللامتناهي هذا من نهايته، سأواصل العمل مع الطرفين لضمان حصول ذلك».

بدوره، قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، اليوم، أن تركيا مستعدة لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول مجدداً.

وذكر مكتب أردوغان في بيان أن الرئيس التركي عبر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لاستضافة المحادثات، موضحاً أن أردوغان أبلغ ماكرون بأنه تسنى التوصل إلى نقطة تحول تاريخية نحو إنهاء الحرب، وأنه يجب اغتنام الفرصة. وأشار البيان إلى أن أردوغان عبر عن استعداد بلاده لبذل كل جهد قد يسهم في تحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك استضافة المفاوضات.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تحدث إلى أردوغان لإطلاعه على المحادثات التي أجراها مع زعماء أوروبيين آخرين بخصوص أوكرانيا في كييف، مشدداً على ضرورة موافقة روسيا على وقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 30 يوماً. وكان بوتين قد قال في كلمة ألقاها اليوم بالكرملين: نقترح على سلطات كييف استئناف المحادثات التي قطعتها في عام 2022، وأؤكد، من دون أي شروط مسبقة، مضيفاً: نقترح أن نبدأ المفاوضات دون تأخير يوم الخميس 15 مايو في إسطنبول. ولفت إلى أنه سيتحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبا لطلب مساعدته في تسهيل المفاوضات، معلناً التزامه بإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا تهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للنزاع وإرساء سلام دائم.

واتهم بوتين حلفاء أوكرانيا الغربيين بالسعي إلى مواصلة الحرب مع روسيا، منتقدا بشدة الإنذارات الأوروبية والخطاب المعادي لروسيا، دون أن يذكر الاقتراح الأوكراني الأوروبي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

بالمقابل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده للاجتماع مع الروس وذلك في رده على بوتين، مشدداً بالقول: إن «بدء روسيا أخيرا في التفكير بإنهاء الحرب مؤشر إيجابي».

وتوقع زيلينسكي من روسيا تأكيد وقف إطلاق نار كامل ودائم وموثوق بدءا من الغد، معتبرا أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى الحقيقية نحو إنهاء الحرب.

وكان الرئيس الفرنسي قد اعتبر مقترح الرئيس الروسي خطوة أولى لكنها غير كافية، مشدداً للصحفيين بعد وصوله إلى بولندا بالقطار عائدا من العاصمة الأوكرانية بالقول: وقف إطلاق النار غير المشروط لا تسبقه مفاوضات.

ولفت إلى أن اقتراح بوتين إجراء مباحثات مباشرة يُظهر أنه يبحث عن مسار للتسوية، لكنه لا يزال يرغب في كسب الوقت.