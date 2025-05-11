كعادتها في اقتحام الأزمات المعقدة، نجحت السعودية باقتدار في نزع فتيل الانفجار الهندي الباكستاني، بعد اتصالات رفيعة المستوى، بناء على توجيهات القيادة، قادها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزيارة وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير لكلا البلدين، لتكون المملكة الدولة الوحيدة التي أرسلت مبعوثاً خاصاً لإسلام أباد ونيودلهي. وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى وقف إطلاق النار، والتهيئة لمحادثات بين الجارتين النوويتين.

الجهود السعودية في احتواء الأزمة المتفاقمة، كانت محل تقدير وإشادة، خصوصاً أنها أثمرت نتائج إيجابية في وقت قياسي، ما يعكس ثقة الأطراف المتنازعة في مكانتها ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار.ومنذ تفجر الأوضاع بين الهند وباكستان، لعبت الرياض دوراً أساسيّاً لاحتواء الموقف العسكري بين البلدين وضمان عدم خروجه عن السيطرة، وأسهمت الاتصالات والمساعي الحميدة التي بذلتها في وقت قياسي جدّاً في نزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد انطلاقاً من ثقة الأطراف المتنازعة بمكانة المملكة ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار.ونوه مراقبون سياسيون بالاتصالات التي بدأها وزير الخارجية منذ وقت مُبكّر، مؤكدين أنها لعبت دوراً أساسيّاً في دفع الطرفين للتحلي بأعلى درجات ضبط النفس؛ خصوصاً أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي دفعت بمبعوث خاص (الوزير عادل الجبير) لزيارة البلدين والالتقاء بالقيادتين السياسيتين، ما ساهم في تغليب صوت الحكمة وإسكات أصوات البنادق، وتكلل بإعلان البلدين إنهاء التصعيد العسكري والالتزام بالتهدئة.ويؤكد إعلان كل من الباكستان والهند تقديرهما للدور المحوري والأساسي الذي لعبته المملكة في جهود خفض التصعيد بين الجانبين، محورية الدور السعودي الحاسم في نزع فتيل الأزمة وتجنيب العالم خطر نشوب حرب عسكرية بين الجارتين النوويتين. ولا شك أن تمتع المملكة بعلاقات قوية مع الهند وباكستان، جعلها وسيطاً محايداً ومقبولاً.يذكر أنه في أواخر أبريل 2025، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالين هاتفيين مع نظيريه في الهند وباكستان لتهدئة التوترات المتصاعدة، مع التركيز على منع التصعيد العسكري. وأكد مصدر سعودي لوكالة «فرانس برس» أن المملكة تسعى لضمان عدم خروج الوضع عن السيطرة، نظراً لعلاقاتها مع كلا البلدين.وخلال الفترة من 7-9 مايو الجاري، زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الهند وباكستان بناءً على توجيهات القيادة السعودية، استهدفت الزيارة تعزيز الحوار الدبلوماسي وتشجيع حل الخلافات عبر القنوات السياسية، مع التركيز على إنهاء المواجهات العسكرية.إلى ذلك، رحبت المملكة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن السبت الـ10 من مايو 2025، وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، خلال مكالمة مع الوزير عادل الجبير، بالدور السعودي الإيجابي في تعزيز السلام والأمن في جنوب آسيا. فيما نوه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بدور المملكة في تهدئة التوترات، خصوصاً بعد التصعيد الذي بدأ عقب هجوم في باهالغام بكشمير في أبريل 2025، وأدى إلى مقتل 26 شخصاً.