وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم (الأحد)، الجولة الرابعة من المحادثات التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط بـ«الصعبة لكنها مفيدة»، موضحاً أن سلطنة عمان ستنسق وتعلن عن الجولة القادمة من المحادثات مع واشنطن.

وكتب بقائي على حسابه في «إكس»: إيران تعمل على إنهاء العقوبات غير القانونية المفروضة عليها، مشيراً إلى أنها لن تفرط في حقوقها المشروعة في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية العمانية في ختام الجولة الرابعة استعداد بلاده لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

وقال مسؤول إيراني كبير، مقرب من فريق التفاوض، إن مطالب الولايات المتحدة المتمثلة في عدم تخصيب اليورانيوم وتفكيك المواقع النووية الإيرانية لن تساعد في تقدم المفاوضات، مبيناً أن ما تقوله الولايات المتحدة علناً يختلف عما يقال في المفاوضات.

بدوره، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أجرى مفاوضات مع إيران جرت خلالها مناقشة العناصر الفنية للاتفاق النووي، مبيناً أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مصدر مسؤول قوله إن جولة المحادثات الأمريكية-الإيرانية الرابعة انتهت بعد أن استمرت 3 ساعات.

يذكر أن الجولة الرابعة من المحادثات «المباشرة وغير المباشرة» بين الولايات المتحدة وإيران اختتمت اليوم في سلطنة عمان، للتوصل إلى اتفاق نووي يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، مقابل رفع العقوبات، وركزت المحادثات خلال الجولة الحالية على العناصر الفنية.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية للأنباء أن الجولة بدأت ظهر اليوم مباشرةً بعد وصول وفد إيران إلى مقر المفاوضات، ولقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العُماني بدر البوسعيدي، وقد جرى تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وزير الخارجية العُماني.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال في وقت سابق إن بلاده تأمل التوصل إلى «مرحلة حاسمة» في هذه الجولة من المحادثات، مبيناً أن مواقف إيران واضحة بشأن المفاوضات وبرنامجها النووي يستند إلى أسس قانونية قوية.

ولفت إلى أن كل الأنشطة النووية الإيرانية سلمية، وستبقى تحت إشراف الوكالة الدولية، مبيناً أن إيران مستعدة للقيام بـ«خطوات توضيحية»، لتعزيز الثقة، وأن منطق إيران هو «إثبات سلمية نشاطها النووي».

ووصف عراقجي الموقف الأمريكي بـ«المتناقض» بين ما يقال في المباحثات وما يظهر على الإعلام، مشيراً إلى أن بلاده تواصل المفاوضات بنية حسنة، لكنه قال إن طهران لن تتخلى عن أي من حقوقها.