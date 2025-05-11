في حدث أثار دهشة الجميع، كشف النائب الأمريكي تيم مور وجود شبكة من الأنفاق السرية المخفية تحت مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، واصفًا إياها بـ«الممرات المخفية»، التي ظلت طي الكتمان لعقود طويلة، في إعلان أثار موجة جدل واسعة وتساؤلات حول تاريخ هذه الأنفاق واستخداماتها المحتملة.





وفي مقطع فيديو نشره النائب مور على منصة «إكس»، ظهر وهو يرفع لوحًا من الأرضية داخل مبنى الكابيتول؛ ليكشف سلمًا حاداً يؤدي إلى نفق قديم، بدا وكأنه يعود إلى حقبة تاريخية بعيدة، كان مزينًا بكتابات وجداريات على جدرانه وسلالمه، مما يشير إلى أهميته التاريخية.





وأشار «مور» إلى أن بعض هذه الأنفاق قد تعود إلى فترة حرب 1812، عندما اجتاحت القوات البريطانية واشنطن وأحرقت مبنى الكابيتول، مما قد يعني أنها استُخدمت ممراتِ هروبٍ أو لأغراض لوجستية سرية خلال تلك الفترة، قائلاً في تعليق له: «هذه الأنفاق جزء من الأسرار المثيرة التي يحتفظ بها مبنى الكابيتول، الذي بدأ بناؤه في القرن الثامن عشر».





ما هو مبنى الكابيتول؟

مبنى الكابيتول الأمريكي، المعروف أيضًا باسم «كابيتول» الولايات المتحدة، هو المقر الرئيسي للكونغرس الأمريكي، السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية، يقع في واشنطن العاصمة على تلة تُعرف باسم «كابيتول هيل»، في الطرف الشرقي من حديقة «ناشيونال مول» الوطنية، وبدأ تشييد المبنى عام 1793، واستغرق بناؤه حوالى 70 عامًا حتى اكتمل بشكله الحالي، واختار الرئيس الأول جورج واشنطن موقعه المرتفع ليكون رمزًا للديمقراطية الأمريكية.





يبلغ ارتفاع المبنى أكثر من 221 مترًا وعرضه حوالى 56 مترًا، ويتميز بقبته الشهيرة التي يصل ارتفاعها إلى 87 مترًا، والتي أُضيفت بين عامي 1855 و1866، ويضم المبنى جناحين رئيسيين: الجناح الأيمن لمجلس النواب والجناح الأيسر لمجلس الشيوخ، كما يحتوي على العديد من القاعات التاريخية، مثل قاعة التماثيل الوطنية وتمثال الحرية الذي يعلو القبة.

على مر التاريخ، شهد الكابيتول أحداثًا دراماتيكية، بما في ذلك حريق عام 1814 خلال حرب 1812، وهجمات مثل اقتحام 6 يناير 2021، كما تعرض لتوسعات كبيرة في القرن التاسع عشر، إذ أُضيفت أجنحة جديدة لاستيعاب العدد المتزايد من أعضاء الكونغرس، ويُعتبر المبنى اليوم رمزًا للديمقراطية، ويجذب ملايين السياح سنويًا لاستكشاف تاريخه وهندسته المعمارية الرائعة.

الأنفاق لغز تاريخي

لم يقدم النائب مور تفاصيل دقيقة حول حجم الشبكة أو الغرض الدقيق من هذه الأنفاق، لكنه ألمح إلى أنها كانت تُستخدم من قِبل النواب وربما القوات في فترات سابقة، ليثير هذا الاكتشاف تكهنات حول ما إذا كانت الأنفاق جزءًا من نظام دفاعي قديم أو ممرات للتنقل السري بين مباني الكابيتول والمنشآت الحكومية المجاورة.