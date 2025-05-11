رجّح مسؤول أمني إسرائيلي استمرار الحرب على غزة عامين إضافيين، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال استدعاء وحدتين إضافيتين من الاحتياط من المشاة والمدرعات، للانضمام إلى ثلاث وحدات احتياطية سبق استدعاؤها الأسبوع الماضي؛ بهدف توسيع القتال في قطاع غزة.وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه تم استدعاء وحدتين إضافيتين من الاحتياط (مشاة ومدرعات)، اليوم (الأحد)، لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وطُلب منها التوجه إلى المخازن العسكرية وقواعد التدريب.وأفاد الجيش بأن هذه الوحدات ستنضم إلى ثلاث وحدات احتياطية تم استدعاؤها الأسبوع الماضي، وبذلك يكون قد تم استدعاء 5 وحدات احتياطية في هذه الجولة لدعم عملية «مركبات جدعون».وأضاف: «نحن نتحدث عن آلاف من جنود الاحتياط، لكنهم ما زالوا جزءاً صغيراً من منظومة الاحتياط، مما يدل على أن المرحلة الأولى من العملية ستعتمد بشكل كبير على القوات النظامية، مع توسيع تدريجي لاحقاً».وذكر أن من بين الوحدات الخمس التي تم استدعاؤها، فقط ثلاث منها ستشارك في العملية البرية داخل قطاع غزة، أما الاثنتان الأخريان، فقد بدأتا نهاية الأسبوع الماضي نشاطاً عمليّاً في الشمال.وعلى صعيد المفاوضات، نقلت القناة الـ 12 عن مصادر قولها: إن حماس لم تغير حتى الآن موقفَها في المفاوضات، مؤكدة أن اليومين القادمين سيكونان مهمين للغاية في مسار المفاوضات. وكشفت المصادر أن إسرائيل ستبدأ مناورةً برية واسعة في غزة إذا فشلت الصفقة، وأن العملية العسكرية في القطاع قد تبدأ بمجرد مغادرة ترمب للمنطقة.واعتبرت أنه لا يوجد حتى الآن أي اختراق حقيقي في مفاوضات الصفقة.ميدانياً، قتل 10 مواطنين فلسطينيين بينهم أربعة أطفال، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيم النازحين في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية تأكيدها أن طائرة مسيرة استهدفت خيمة نازحين تؤوي عائلة بمنطقة الأمل غرب خان يونس، ما أدى لمقتل العائلة المكونة من زوج وزوجته وطفليهما. وذكرت أن غارة أخرى نفذتها طائرة مسيرة على خيمة نازحين في منطقة المواصي شمال خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أب وزوجته وطفليهما. وأكدت مقتل فتى في قصف خيمة قرب منطقة بئر 19 جنوب خان يونس، ومواطن آخر في استهداف طائرة مسيّرة دراجة هوائية قرب مقر منظمة أطباء بلا حدود شمال غربي خان يونس.