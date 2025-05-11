فيما يستعد المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون للشروع في محادثات الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، عبر مسؤول إيراني عن تشاؤمه من احتمال فشل المحادثات. ونقلت شبكة «سي. إن. إن» الأمريكية عن المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، قوله: إن طهران كانت منذ البداية متشككة في نية واشنطن الحقيقية من المشاركة في المفاوضات، معتبرةً أن الجانب الأمريكي قد يسعى لاستخدام مسار التفاوض كوسيلة لدفع الأمور نحو مزيد من التوتر، بحسب قوله.واعتبر أن فواصل التوقف الأسبوعية بين جولات المفاوضات جرت خلافاً لرغبة إيران، واعتبرتها طهران «لعبة سياسية وإعلامية» من قِبَل واشنطن، مؤكداً أن إيران تقوم بتحضير سيناريوهات مبنية على احتمال فشل المفاوضات.واعتبر أن الطرف الأمريكي «غير جاهز فعلياً لخوض مفاوضات سياسية وفنية ذات مغزى»، مضيفاً أن واشنطن ترد على الأسئلة بإجابات عامة ومختصرة، وتتجاهل المقترحات الجوهرية، وتقوم بتغيير مواقفها بشكل متكرر.وكشف المصدر المسؤول أن هذه الظروف دفعت طهران للاعتقاد بأن المفاوضات «لن تفضي على الأرجح إلى نتائج مُرضية في ما يخص تخفيف العقوبات وتحقيق مكاسب اقتصادية». وأضاف: «لذا فإن إيران تجهّز للمرحلة القادمة، وقد قامت الجهات السياسية والاقتصادية وغيرها خلال الشهر الماضي بصياغة السيناريوهات اللازمة».وجدد التأكيد على موقف بلاده بشأن البرنامج النووي، لافتاً إلى أن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية يُعدّ «خطاً أحمر» لا يمكن التراجع عنه، والولايات المتحدة تدرك تماماً هذا الموقف، وفق قوله.ونقلت قناة «بريتبارت نيوز» الأمريكية، عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قوله: «إذا لم تُسفر جلسة الأحد عن نتائج بنّاءة، فإن الولايات المتحدة لن تواصل المفاوضات وستتخذ مساراً آخر».فيما قال مسؤول أمريكي لشبكة «سي. إن. إن» إن الرئيس دونالد ترمب صادق في رغبته بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو ملتزم بذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة مصممة على ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، فإنها تسعى كذلك إلى سلام دائم في الشرق الأوسط وعلاقة جديدة مع إيران تتيح لشعبها تحقيق إمكاناته الكاملة.وتقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر مطلع على المفاوضات تأكيده أن الجولة الجديدة في مسقط ستُعقد دون مشاركة الخبراء الفنيين المكلفين ببحث التفاصيل المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على إيران.