نشرت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) على صفحتها الرسمية عبر «تليغرام»، مقطع فيديو يظهر فيه اثنان من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، في أول ظهور علني لهما منذ أسرهما في السابع من أكتوبر الماضي، يدعو فيه أحدهما إلى وضع حد للحرب.

الفيديو البالغة مدته ثلاث دقائق ظهر فيه «ونيّفا إلكانا بوحبوط» و«يوسف حاييم أوحانا»، اللذان اختُطفا في إسرائيل في هجوم السابع من اكتوبر 2023 الذي شنّته «حماس».

وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن الرهينتين قد اختُطفا في إسرائيل في هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنّته «حماس». ولم يتسنَّ التأكد من تاريخ المقطع.

ويُظهر الفيديو الرجلين داخل غرفة صغيرة، أحدهما حليق الرأس وذراعه موشومة، يجلس على الأرض ويتحدث وهو يحرّك يديه، في حين يبدو الآخر ممدداً ومغطى على الأرض.

قال المتحدث إن زميله (الرهينة الثاني) يعاني من وضع صحي وذهني متدهور بالغ الصعوبة، إذ حاول إيذاء نفسه مراراً، وأكد أنه أدرك الأمر هو و«حماس» ومنعوه من ذلك.

وأضاف المتحدث أنه نتيجة لإنقاذه من إيذاء نفسه؛ حاول إيذائهم ما جعله يصرخ بغضب شديد «ما الذي أودى بنا إلى هنا؟».

وأكد المتحدث أنه أيضاً أضرب عن الطعام وأن مصيره سيكون نفس مصير صديقه، مشيراً إلى أن مصير الاثنين بأيدي المسؤولين الإسرائيليين، في مناشدةٍ منه للعمل من أجل إنهاء الحرب.