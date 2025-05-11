اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء «محادثات مباشرة دون شروط مسبقة» مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو الحالي.

وأكد بوتين أنه سيتحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأحد)، بشأن إجراء مثل هذه المحادثات.

وقال بوتين في خطاب متلفز: «على الرغم من كل شيء، نقترح على سلطات كييف استئناف المحادثات التي توقفت في نهاية 2022، واستئناف المحادثات المباشرة، ودعوني أؤكد.. دون أي شروط مسبقة. نودّ أن نبدأ فوراً، الخميس القادم 15 مايو، في إسطنبول حيث عُقدت سابقًا وحيث توقفت».

وأضاف بوتين: «نحن عازمون على إجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا. هدفها هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، والتوصل إلى سلام دائم وطويل الأمد على المدى الطويل».

واعتبر الرئيس الروسي أن «القرار الآن بيد السلطات الأوكرانية».

وتابع: «لا نستبعد إمكانية التوصل خلال هذه المحادثات إلى هدنة جديدة، أو وقف إطلاق نار جديد».

ووفقاً لبوتين «ستكون هذه خطوة أولى نحو سلام دائم ومستقر، وليست مقدمة لاستمرار الصراع المسلح بعد إعادة تسليح القوات المسلحة الأوكرانية وتجهيزها، وحفر الخنادق بشكل محموم في معاقل جديدة».

وأضاف الرئيس الروسي: «أكرر مرة أخرى: لقد اقترحنا مراراً خطوات لوقف إطلاق النار. ولم نرفض أبداً الحوار مع الجانب الأوكراني».

من جانب آخر، نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن أنقرة أبلغت الأطراف مراراً أنها مستعدة لقبول المفاوضات بشأن أوكرانيا وستنتظر إجراءات ملموسة.

وقال المصدر إنه «نظراً لوجود الخبرة والفرصة للتحدث مع الأطراف كافة، فهناك ثقة بين الأطراف».

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف إن المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا في إسطنبول يوم 15 مايو ستُجرى على المستوى المناسب.