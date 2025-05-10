أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي اليوم (السبت) أن بلاده تواصل المحادثات النووية مع أمريكا بحسن نية، وذلك قبل يوم من انطلاق جولة رابعة من المحادثات بين أمريكا وإيران في عُمان.

قال عراقجي من الدوحة: إذا كان هدف واشنطن من المحادثات هو حرمان طهران من حقوقها النووية فلن نتراجع عن أي من حقوقنا، مضيفاً: الاتفاق النووي مع أمريكا ممكن إذا كان هدفه منع انتشار الأسلحة النووية.

وأشار عراقجي إلى أن طهران وافقت على عقد الجولة غداً في مسقط التي تقود منذ أسابيع جهود الوساطة، موضحاً لوسائل الإعلام الإيرانية: اقترح علينا أصدقاؤنا العمانيون يوم الأحد ونحن وافقنا.

وحذر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف من أنه إذا لم تكن الجولة الجديدة من المحادثات مع إيران مثمرة فإن هذا التفاوض لن يستمر وسيكون هناك مسار آخر.

وأفاد ويتكوف في مقابلة مع موقع (بريتبارت) الأمريكي، بأن واشنطن لن تقبل باتفاق سيئ، ولن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، معرباً عن أمله في نجاح الجولة القادمة من المحادثات.

وقال المبعوث الأمريكي إن الإيرانيين لا يمكنهم امتلاك قنبلة نووية، لقد أكدوا لنا أنهم لا يريدون الحصول عليها، لذا، ومن أجل هذه المحادثات سنأخذ كلامهم على محمل الجد.

وشدد على ضرورة تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية، مؤكداً أنه «لا يمكنهم امتلاك أجهزة طرد مركزي، عليهم تخفيض نسبة تخصيب كل وقودهم الموجود هناك وإرساله إلى مكان بعيد، وعليهم التحول إلى برنامج مدني».