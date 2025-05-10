فيما طالب قادة أوروبيون روسيا بالموافقة على مبادرة وقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 30 يوماً، اعتباراً من (الإثنين) 12 مايو الجاري، أكد المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف اليوم (السبت) أن روسيا ستدرس مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، وردّ بيسكوف على المطالب الاوروبية بالقول: تلك المطالب تتسم بطابع المواجهة، مشيراً إلى أن لموسكو موقفها الخاص.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بيسكوف قوله: «نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة من أوروبا. إنها في الغالب تصريحات تصادمية بطبيعتها، ولا تهدف إلى محاولة إحياء علاقاتنا».

وكان بسيكوف قد قال في تصريحات سابقة اليوم: روسيا تشترط وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا خلال أي وقف محتمل لإطلاق النار. بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «عقدنا اجتماعاً خماسي الأطراف في كييف مع القادة الأوروبيين (أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وبولندا)، ومن المهم للغاية أن يجتمعوا معاً في كييف في هذه الأيام تحديداً»، مضيفاً: الأمن هو ما ناقشناه اليوم، نتفق جميعاً على ضرورة وجود وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط ودائم بما يكفي لإتاحة الفرصة للدبلوماسية الحقيقية، نتفق جميعاً على أن الحرب يجب أن تنتهي بسلام كريم، نعمل معاً لضمان الأمن طويل الأمد وموثوق.

وأشار زيلينسكي إلى أنهم اتفقوا خلال الاجتماع على أنه اعتباراً من (الإثنين) 12 مايو الجاري، يجب أن يبدأ وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوماً على الأقل، معاً، نطالب روسيا بذلك، نحن نعلم أن الولايات المتحدة تدعمنا في هذا الأمر.

وأجرى زيلينسكي محادثات في كييف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، وناقش الزعماء الخمسة الاقتراح في مكالمة هاتفية مع ترمب.

وقال الرئيس الفرنسي: نجري اتصالاً هاتفياً مع ترمب من كييف، نداؤنا المشترك: يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً، غير مشروط، يطبق من (الإثنين) ليمهد الطريق لسلام راسخ ودائم في أوكرانيا.