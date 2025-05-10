حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (السبت) من أن يؤدي حظر وصول المساعدات الإنسانية لغزة إلى تفاقم الأوضاع، مؤكداً إن غزة تعيش كارثة إنسانية.

وقال بوتين خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس: موسكو تراقب الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية، وتحاول أن تقدم يد العون، موضحاً أن التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس مبدأ الدولتين لشعبين.

أضاف: لطالما كنا على قناعة بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين، مشيراً إلى أن قرارات حظر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تفاقم الوضع في المنطقة.

ووصف بوتين الوضع في غزة بـ«المقلق للغاية»، مبيناً أن روسيا تولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتها مع فلسطين خصوصاً وأن شعبي البلدين تجمعهما علاقات صداقة قوية.

وأشار بوتين إلى أنه سيناقش مع عباس الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي أودت بحياة أكثر من 51 ألف شخص وتزايد التوترات في الضفة الغربية، وما يشهده قطاع غزة من كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى وما يمكن لروسيا عمله لتهدئة ذلك، بالإضافة إلى مساعي موسكو تقديم المساعدات.

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة وحل المشكلات الإنسانية هناك، مشدداً على رفضه لمقترح ترحيل الفلسطينيين من القطاع.

وقال عباس: «نحن ضد تهجير الفلسطينيين خارج فلسطين ولا نرغب في رؤية» «ريفييرا شرق أوسطية» تُنشأ في قطاع غزة. هذه الخطة مرفوضة، ولذلك رفضناها ولا يمكننا قبولها».

وانتقد الرئيس الفلسطيني فكرة تشكيل إدارة أمريكية في غزة، قائلاً: «نحن نعارض هذه الفكرة بشدة، وأبلغنا الأمريكيين بذلك، ولا يحق للأمريكيين ولا لأي دولة أجنبية أخرى الحكم في قطاع غزة».

في الوقت ذاته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن 14 مسناً قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي، موضحاً أن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية والجوع طال جميع شرائح المجتمع.

وأشار المرصد إلى أن غزة تشهد موجة موت تحصد أرواح مسنين وأطفال بسبب الظروف التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.