رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، أعلن رئيس وزراء إقليم كشمير في الشطر الهندي عمر عبد الله اليوم (السبت) سماع دوي انفجارات في أنحاء مدينة سريناجار.

وكتب عبد الله، في منشور على منصة «إكس»: ما الذي حدث للتو لوقف إطلاق النار؟ سماع دوي انفجارات في أنحاء سريناجار.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤول هندي قوله إن دوي الانفجارات جاء من منطقة سريناجار، متهماً باكستان بخرق اتفاق وقف النار، فيما أكدت مصادر محلية سماع دوي انفجارات في جامو الهندية ورؤية مقذوفات وطائرات مسيرة تستهدف المدينة.

بالمقابل، أكد مسؤول باكستاني في كشمير أن المناوشات على طول خط السيطرة مع الهند مستمرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن اتفاقاً شاملاً وفورياً لوقف النار بين الهند وباكستان بعد أيام من التصعيد العسكري، مؤكداً أن البلدين وافقا على وقف النار بعد وساطة أمريكية.

وشكر كلاً من الهند وباكستان على الحس السليم والذكاء بعد اختيارهما إنهاء الأزمة.

وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار قد قال إن بلاده والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وليس جزئياً.

وأشار إلى أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية التي حققت تلك النتيجة.

من جهته، أكد وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكار، التوصل مع باكستان إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار والعمل العسكري.

وأعلنت هيئة الطيران الباكستانية إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات، بعد إعلان إسلام أباد ونيودلهي وواشنطن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وذلك بعد إغلاقه لأيام.