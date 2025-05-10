حظرت وزارة الداخلية العراقية تنظيم أي تظاهرة خدمية أو غيرها، في العاصمة بغداد خلال فترة عقد القمة العربية، في الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري، مؤكدة في بيان اليوم (السبت) أن قوات الأمن سخرت جميع إمكاناتها لاستقبال المشاركين في القمة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة الداخلية قولها: «القوات الأمنية العراقية منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، شرعت بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية للبلد في كل شيء»، مضيفة: بالتزامن مع قرب انعقاد القمة العربية، زاد انشغال القوات الأمنية بالاستعداد لإنجاح هذه المناسبة، وسخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق.

وأكدت الوزارة في بيانها على عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية أو غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر، وأي محاولة ستكون خلافاً للقانون، مبينة بأن هناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر اعتباراً من يوم 11 مايو الحالي وحتى 20 من الشهر ذاته.

وتوعدت الوزارت باتخاذ القوات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه الفترة.

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد في الـ17 من مايو الجاري اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الـ34 على مستوى القمة، ومن المتوقع أن يحضره عدد من الزعماء العرب.

وقال مسؤول أمني عراقي: الخطة الأمنية تركز بشكل أساسي على الجهود الاستخبارية والتقنية المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز الانتشار الأمني المدروس وتضع في أولوياتها تأمين جميع الوفود دون أية مظاهر مسلحة، بهدف إظهار الوجه الحضاري للعراق وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمشاركين.

وأشار المسؤول إلى أنه تم وضع خطة محكمة تشارك فيها قيادة العمليات في وزارتي الداخلية والدفاع ومهمتها التأمين الدقيق لمطار بغداد وأطراف العاصمة ومداخلها وطرق تحركات الوفود وأماكن إقامتهم، مستبعداً إقامة اي حظر للتجوال للمواطنين.