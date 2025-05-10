عزلت السلطات اللبنانية أخيراً عدداً من الموظفين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، يُشتبه بانتمائهم إلى «حزب الله»، وذلك في إطار جهود لتعزيز الرقابة الأمنية ومنع عمليات التهريب عبر المطار، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية اللبنانية نجحت في إحباط محاولة تهريب أكثر من 22 كيلوغراماً من الذهب، يُعتقد أنها كان موجهاً إلى «حزب الله» عبر المطار، كما تم تعليق الرحلات الجوية القادمة من إيران منذ فبراير الماضي، وأُعيدت هيكلة إجراءات التفتيش بحيث لا تُعفى أي طائرة أو راكب من الفحص الأمني.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إنهم راضون عن إجراءات الحكومة اللبنانية للحد من سيطرة حزب الله على الموانئ وعلى أسلحته في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين متفائلون بحذر بشأن سيطرة الدولة بشكل أكثر مركزية تحت القيادة التكنوقراطية الجديدة في لبنان، في بيئة يضعف فيها حزب الله وتتزايد المعارضة العامة ضده.وقال مسؤول أمريكي كبير، عضو في اللجنة الدولية المشرفة على وقف إطلاق النار: هناك ما يدعو للأمل، لقد مرت ستة أو سبعة أشهر فقط، وقد وصلنا إلى مكان لم أكن أعتقد أنه يمكن تحقيقه في وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.وأفادت الصحيفة أن مسؤولاً أمنياً لبنانياً أشار إلى أن الدولة تعمل على تركيب تقنيات مراقبة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدرات الكشف والرصد في المطار.ويُذكر أن «حزب الله» يواجه تحديات متزايدة في استخدام المطار لنقل الأموال، خصوصاً بعد فقدانه طرق تهريب رئيسية كانت تمر عبر سورية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.