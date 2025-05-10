أعلنت المقاومة الوطنية اليوم (السبت) إحباط عمليتي تهريب «أدوات حربية» بكميات كبيرة لجماعة الحوثي عبر البحر الأحمر، وذلك في إنجاز جديد للبحرية وخفر السواحل وشُعبة الاستخبارات العامة التابعة للمقاومة.

وأوضح الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية في بيان، أن دوريات من اللواء الأول مشاة بحري وخفر السواحل نفذت عمليتين منفصلتين، بناء على معلومات دقيقة من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، وتمكنت خلالها من اعتراض وضبط سفينتين شراعيتين (جلبتين) على متنهما كميات كبيرة من الأدوات، التي تستخدم في صناعة المتفجرات، وكذلك منظومة اتصال فضائي كانت في طريقها إلى الحوثي، مبيناً أن طاقم الجلبتين (14 بحاراً) أقر خلال التحقيقات الأولية بارتباطهم بالحوثي، وأنهم كانوا في طريقهم من جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة.وأشار البيان إلى أن الجلبتين تحملان (3 ملايين صاعق وأسلاك بطول إجمالي 3600 كجم، وكذلك 64 جهاز اتصال فضائي)، وبحسب البيان فإن الصواعق المضبوطة تُستخدم في الزوارق المفخخة والطائرات الانتحارية المسيَّرة وحقول الألغام التحكمية بالبطاريات، أو عن بُعد، والأشعة تحت الحمراء، فيما تُستخدم الأسلاك في ربط شبكات المتفجرات ببعضها.وعرضت المقاومة فيديو يوضح عملية الملاحقة والضبط وحجم الكمية التي جرى ضبطها وتحريزها ونقلها من على متن القاربين إلى مكان التحريز.وكانت ألوية العمالقة قد ضبطت خلال الأسبوعين الماضيين شحنتي أسلحة كانت في طريقهما إلى الحوثيين بالقرب من باب المندب، ومنها صواريخ نوع (لو) مضادة للدروع وذخائر (BMB) وقنابل هجومية بكميات كبيرة.