شكل الإعلان عن اتفاق الهند وباكستان على وقف إطلاق النار، ذروة الجهود الدبلوماسية المكوكية التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتبديد التوتر المتفاقم بين الهند وباكستان، والحيلولة دون اندلاع حرب مدمرة بين الجارتين النوويتين.

وقاد الجهود السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي زار نيودلهي وإسلام أباد، وبحث مع المسؤولين في البلدين سبل لَجْم التوتر، ووقف القتال. وذكرت صحف هندية وباكستانية أن السعودية تملك نفوذاً واسعاً في البلدين اللذين يعتبران شريكين إستراتيجيين للمملكة.

وكشف وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أمس (السبت)، أن إسلام أباد ونيودلهي اتفقتا على وقف إطلاق نار «كامل وليس جزئياً»، مؤكداً أن السعودية شاركت في محادثات التهدئة، وهو ما يبرز وساطتها في الأزمة والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف النار بعد أيام صعبة من التصعيد.

وقال في تصريحات لقناة «جيو» الإخبارية: إن السعودية و الولايات المتحدة وتركيا شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية التي حققت تلك النتيجة. وقال في منشور عبر «إكس»: إن بلاده والهند اتفقتا على وقف إطلاق النار بأثر فوري. وأضاف أن بلاده لم تسع للحرب، وخيارها السلام والأمن في المنطقة، دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي.

فيما أفصح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه ونائب الرئيس جي دي فانس، تواصلا مع كبار المسؤولين الهنود والباكستانيين على مدار 48 ساعة الماضية، معلناً أن البلدين سيبدآن محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا في موقع محايد.

وهو ما أكدته الخارجية الهندية بأن القائدين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو. فيما أعلنت الخطوط الباكستانية استئناف الرحلات الجوية بعد رفع الحظر.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية في الهند سوبراهمانيام جايشانكار، «توصلنا مع باكستان إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار والعمل العسكري». واضاف أن نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وستواصل القيام بذلك.

ولفت الجانب الهندي إلى استعداده لوقف التصعيد في حال التزم الطرف الآخر. وقالت قائدة الجناح الجوي فيوميكا سينج، إن بلادها ملتزمة «بعدم التصعيد، شريطة أن يرد الجانب الباكستاني بالمثل».

وجاءت التهدئة بعد ساعات من إطلاق الجيش الباكستاني فجر، أمس، عملية «البنيان المرصوص» للرد على هجمات هندية طالت ليلاً 3 قواعد جوية، فيما دفع البلدان بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود.