على خلفية استمرار المواجهات بين قوات الجيش والدعم السريع، أفاد مصدر عسكري، بأن الجيش السوداني استهدف، اليوم (السبت)، مخازن أسلحة ومعدات عسكرية للدعم السريع في دارفور غرب البلاد.وأعلنت قوات الجيش مقتل 3 مواطنين وإصابة 10 نساء و6 أطفال في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان.من جانبها، أكدت منظمة «إنقاذ» مقتل ما لا يقل عن 14 فرداً من عائلة واحدة في غارة جوية على مخيم للنازحين في إقليم دارفور، وحملت المسؤولية لقوات الدعم السريع.وذكرت المنظمة التي تضم متطوعين في مجال الإغاثة، أن مخيم أبو شوك الذي يقع بالقرب من الفاشر تعرض لقصف مكثف من قبل قوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت في تقرير أحداث أمس (الجمعة)، في محور ولاية شمال دارفور، أن قوات الدعم السريع ما تزال تستهدف المدنيين العزّل بالقصف الممنهج بالمدفعية الثقيلة ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 10 نساء، إحداهن حامل في شهرها السادس، وستة أطفال بأعمار متفاوتة إصابات بالغة.وأضافت في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم، أن القوات المسلحة نفذت عمليات تمشيط منعاً لمحاولات التسلل وحماية لممتلكات المواطنين ومنازلهم من النهب والسرقة. وأكدت أن الأوضاع تحت السيطرة التامة في الفاشر.وتعد مدينة الفاشر ذات أهمية استراتيجية في الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع،، إذ تعتبر المدينة الرئيسية الوحيدة بإقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة التي لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع.وأدت حرب السودان إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص وأزمة إنسانية كبيرة.