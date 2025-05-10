رهن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم (السبت)، موافقة بلاده على هدنة لمدة 30 يوماً مع أوكرانيا، بوقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمدادات الأسلحة لكييف، مؤكداً أن ذلك شرط مسبق لوقف إطلاق النار، وهو ما بدا أنه رد على طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفاً لإطلاق النار غير مشروط بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر.وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة أيه.بي.سي. الأمريكية، «إذا لم يحدث ذلك، ستشكل الهدنة ميزة لأوكرانيا». وأضاف أن «كييف ستستخدم الهدنة لمواصلة تعبئتها الكاملة، وإرسال قوات جديدة إلى الجبهة لتدريب الأفراد الجدد وإعطاء المقاتلين الحاليين راحة».وتساءل المتحدث الروسي: «لماذا يجب أن نمنحها هذه الميزة»، لافتاً إلى أن بلاده تحرز تقدماً على الجبهات. وأعرب عن أمله في أن يواصل الرئيس ترمب استخدام نفوذه ومساعدة موسكو في الضغط على كييف خلال المباحثات، غير أنه اتهم الجانب الأوكراني بمحاولة التهرب من المفاوضات.في غضون ذلك، وصل زعماء أربع دول أوروبية إلى كييف، والتقوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتأكيد على موقفهم الداعم لبلاده بوجه روسيا.وكان زيلينسكي أعلن موافقته على هدنة غير مشروطة لـ 60 يوماً، معتبراً أنها ستشكل اختبار نوايا فعلياً لموسكو ومدى التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بها. في حين لوح ترمب بمضاعفة العقوبات في حال لم يلتزم بها أي من الطرفين.وكشفت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا على وشك الانتهاء من خطة لوقف إطلاق نار أولي غير مشروط لمدة 30 يوماً، الذي سيسمح لهم بفرض عقوبات جديدة على روسيا، حال رفض الكرملين المضي قدماً ومواصلة الحرب.وأفادت وكالة «بلومبيرغ»، بأن الخطط لم تُحسَم بعد، وتعتمد في المقام الأول على الموقف الأمريكي، إذ تدعو إدارة ترمب إلى هدنة غير مشروطة لمدة شهر، ومساءلة كل من روسيا وأوكرانيا بشأن احترام مبدأ المفاوضات المباشرة.وأعدت الإدارة الأمريكية، حزمة من الخيارات لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، رغم أن ترمب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية.من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، إن الاتحاد الأوروبي يدعم مقترح وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوماً، مشددة على ضرورة تنفيذه دون شروط مسبقة لتمهيد الطريق لمفاوضات سلام هادفة.وأضافت في منشور عبر منصة «إكس»: أن الكرة الآن في ملعب روسيا. نحن على أهبة الاستعداد لمواصلة الضغط القوي على روسيا وفرض عقوبات قاسية إضافية في حال انتهاك وقف إطلاق النار. هدفنا واضح: سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وهو أمر حيوي لأمن واستقرار قارتنا.