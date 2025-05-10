نفت الهند ما أعلنته باكستان بأنها دمرت منظومة دفاع جوي هندية بصاروخ فرط صوتي على وقع التوتر المتصاعد بين الجانبين.وأكد الجيش الباكستاني في بيان أنه هاجم مدينة أدامبور الهندية في ولاية البنجاب، ما أدى إلى تدمير «منظومة إس-400» تقدر قيمتها بـ1.5 مليار دولار، لكن وسائل الإعلام الهندية نفت صحة تلك التقارير. وقال ممثل عسكري هندي إن المنظومة لم تتعرض للضرب، وفقاً لصحيفة «ذا إنديان إكسبريس».وأفاد بيان المكتب الصحفي التابع للحكومة الهندية بأن التقرير بشأن تدمير باكستان منصة صواريخ دفاع جوي «إس-400» مزيف، وأن كل الأنباء عن تدمير أو تضرر منصة صواريخ دفاع جوي «إس-400» لا أساس لها من الصحة.وأعلنت دائرة العلاقات العامة المشتركة التابعة للقوات الباكستانية أن صواريخ أسرع من الصوت أطلقتها طائرة مقاتلة باكستانية جي إف-17 ثاندر دمرت منصة صواريخ دفاع جوي «إس-400» هندية في أدامبور.وتعتبر الصواريخ الفرط صوتية خطيرة بشكل خاص لأنها تنطلق بسرعات عالية جداً، ما يجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الجوي اعتراضها.وقالت باكستان في وقت سابق إنها شنت هجمات متعددة على الهند بعد صد 3 ضربات هندية.ومنذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية بإقليم كشمير الذي يتنازع البلدان السيادة الكاملة عليه منذ تقسيمه عند الاستقلال عام 1947، يوم 22 أبريل الماضي، تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين. واتهم الجانب الهندي إسلام آباد برعاية منفذي الهجوم، في حين نفت باكستان الأمر جملة وتفصيلا.لكن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أعلن استعداد بلاده لوقف التصعيد إذا ما التزم الجانب الهندي، فيما أكدت الهند أنها سوف تلتزم بعدم التصعيد إذا ما ردت باكستان بالمثل.