أعلن الجيش الهندي استهداف العديد من المسيرات الباكستانية التي تحلق فوق مدينة أمريتسار الحدودية، مضيفاً أن وحدات الدفاع الجوي اشتبكت معها ودمرتها، فيما أطلق الجيش الباكستاني عملية عسكرية باسم «البنيان المرصوص».ودعت واشنطن الطرفين إلى التهدئة، وأجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالات هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ونظيريه وزيري خارجيتي البلدين اليوم (السبت)، وزار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الهند وباكستان، في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد.وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن إسلام أباد تستهدف مواقع عسكرية هندية ضمن المرحلة الأولى من عملية «البنيان المرصوص». ونفى وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف عقد اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، أعلى هيئة نووية في البلاد، بعد أن أعلن الجيش أن رئيس الوزراء شهباز شريف دعا إلى عقده.واعتبر آصف أن أمريكا الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تلعب دوراً فعالاً بين الهند وباكستان، فيما أبلغ وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار نظيره الأمريكي ماركو روبيو أن الكرة في ملعب الهند عندما يتعلق الأمر بتهدئة الوضع الأمني.وقال الجيش الهندي «إن تصعيد باكستان بالهجوم بمسيرات وغيرها من الذخيرة مستمر على طول حدودنا الغربية»، وأضاف: «محاولة باكستان انتهاك سيادة الهند وتعريض المدنيين للخطر غير مقبولة، والجيش الهندي سيحبط مخططاتها».وأضاف أن باكستان تعزز انتشار قواتها على الحدود، إذ استخدمت صاروخاً عالي السرعة لاستهداف قاعدة جوية في البنجاب، وحاولت التوغل جواً في 26 موقعاً، مؤكداً أن باكستان استهدفت منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من كشمير، ورداً على ذلك استهدفت الهند أنظمة رادار وقواعد تقنية في باكستان.وأكد الجيش الهندي أن أضراراً محدودة بالمعدات والأفراد لحقت في بعض القواعد العسكرية الهندية جراء استهداف باكستان لها.وأضاف أنه ألحق أضراراً بالجيش الباكستاني، رداً على استخدامه نيران المدفعية. «لكن نؤكد التزامنا بعدم التصعيد شريطة أن يفعل الجيش الباكستاني المثل».وأعلنت الشرطة الهندية أن 5 أشخاص في منطقة جامو بالشطر الهندي من كشمير لقوا مصرعهم في هجمات باكستانية صباح السبت.وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية حتى ظهر السبت، كما أعلنت الهند إغلاق 32 مطاراً في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد، وعلقت 25 قطاعاً من المسارات الجوية حتى 15 مايو الجاري.وأدى العمل العسكري المتبادل إلى رفع التوترات بين البلدين إلى أخطر مستوياتها منذ عقود، إذ أطلق الجانبان صواريخ وطائرات دون طيار فوق مدن مكتظة بالسكان، ما دفع الولايات المتحدة ودول أخرى إلى البحث عن حل دبلوماسي ومنع حرب شاملة بين دولتين تضمان نحو خُمس سكان العالم.بدورها، أعلنت الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية السبت أن بعثتها لدى باكستان «قيدت جميع تحركات موظفيها». وأضافت الوزارة في بيان مقتضب أنها «ستعيد تقييم الوضع بعد ظهر اليوم»، مشيرةً إلى أن الجيش الباكستاني نصح جميع سكان البلاد بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر. فيما عبّرت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ بشأن التصعيد بين الهند وباكستان.وقالت في بيان «تراقب الصين عن كثب الوضع الراهن بين الهند وباكستان».وحثت كلا البلدين على إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار، والحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والعودة إلى مسار حل القضايا بالوسائل السياسية السلمية، محذرة من أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، السبت، اتصالين هاتفيين بنظيريه الهندي والباكستاني، بحث خلالهما الجهود المبذولة لتهدئة التوترات ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية.وأفاد بيان وزارة الخارجية بأن الأمير فيصل بن فرحان أكد لنظيريه الهندي والباكستاني حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة، لافتاً إلى علاقات بلاده الوثيقة والمتوازنة مع كلا البلدين.