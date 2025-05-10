في تصعيد نوعي يعكس تغير طبيعة الصراعات الحديثة، أعلنت مصادر باكستانية تنفيذ هجوم سيبراني واسع النطاق ضد الهند، استهدف منشآت حيوية تشمل شركة السكك الحديدية، وشركة توزيع الغاز في دلهي، وشركة الكهرباء في كشمير، ما أدى إلى تعطيل شبه كامل للبنية التحتية الرقمية في هذه القطاعات، وحذف بيانات حيوية.

ووفق تقارير تقنية، فإن الهجوم حمل بصمات جماعات إلكترونية مدعومة حكوميًا، واستخدم برمجيات متقدمة قادرة على اختراق أنظمة التحكم الصناعية (ICS) وشل عملها.

خبير الأمن السيبراني عبدالله الناصر يرى أن ما حدث يمثل تحوّلًا خطيرًا في طبيعة التهديدات الأمنية، حيث قال لـ«عكاظ»: «نحن لا نتحدث هنا عن اختراق بريد إلكتروني أو تسريب معلومات فقط، بل عن تدمير فعلي لبنية تشغيلية. تعطيل شبكة السكك الحديدية أو الكهرباء يعني شل حركة الحياة. هذا النوع من الهجمات قد يكون أكثر شراسة من الهجمات العسكرية التقليدية لأنه يصيب عمق الدولة من دون إنذار».

في الجانب الاستراتيجي، يرى رئيس المركز العربي الإفريقي للدراسات عيد العيد، أن الصراع الرقمي بين الهند وباكستان يعكس أبعادًا جيوسياسية خطيرة، وقال لـ«عكاظ»: «الهجوم السيبراني ليس معزولًا عن التوتر العسكري على الحدود. ما يجري هو امتداد لحرب باردة بين الطرفين، تُخاض الآن على مستوى البنية الرقمية. دخول البنية التحتية في ساحة الصراع يعني أننا أمام جيل جديد من الحروب لا يعترف بخطوط التماس، بل يخترقها بصمت وفعالية.»، وختم: «الحرب لم تعد في الميدان، بل في الأكواد ومن يملك الخوارزمية، قد يملك زمام التفوق».