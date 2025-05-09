تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، تزامنا مع الزيارة المرتقبة للرئيس دونالد ترمب إلى المنطقة منتصف مايو الجاري، بحسب ما نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصدر مطلع. وأفاد المصدر بأن الإدارة الأمريكية ترى في هذا الأمر أهمية بالغة، وأنها أبلغت تل أبيب أنه إذا لم تتقدم نحو اتفاق فستجد نفسها وحدها.ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف اجتمع أخيرا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين وأخبرهم أن الضغط العسكري يعرّض حياة أبنائهم للخطر. وأضافت أن ويتكوف أكد للعائلات أن إسرائيل ستدفع الثمن الأكبر إذا استمر الأسرى في دفع ثمن عدم وقف الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن انتقادات ويتكوف للحكومة الإسرائيلية جرى تسريبها بأمر شخصي منه.ونقلت «هآرتس» أن مكتب وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر المكلف بملف المفاوضات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية، رفض التعليق رسميا على الأمر.وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت أن الرئيس الأمريكي قرر قطع الاتصالات مع نتنياهو على خلفية شكوك بأن الأخير يحاول التلاعب به.وحسب مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ياني كوزين، فإن المحيطين بالرئيس الأمريكي أخبروه أن نتنياهو يتلاعب به، ما دفعه إلى قطع الاتصال معه، مضيفا أن ذلك قد يتغير لاحقا «لكن هذا هو الوضع حاليا»، على حد قوله.من جانبها، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر مقربة من ترمب قوله: إنه يشعر بـ«خيبة أمل» من نتنياهو، ويعتزم التحرك واتخاذ خطوات في الشرق الأوسط من دون انتظاره.ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي زيارة إلى المنطقة في 13 مايو الجاري، تشمل السعودية وقطر والإمارات.وفي تطور متصاعد يعكس التوتر بين واشنطن وتل أبيب، ألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل الأسبوع القادم.ونقلت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، عن مصدر قوله: إن هيغسيث ألغى زيارته دون تحديد موعد بديل، في حين أوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الوزير الأمريكي أبلغ الإسرائيليين أن سبب الإلغاء هو انضمامه إلى وفد الرئيس دونالد ترمب خلال جولته إلى الشرق الأوسط المقررة في منتصف مايو الجاري.وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن زيارة ترمب لإسرائيل نفسها مشروطة بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يشي بأن البيت الأبيض لا يرى فائدة من الزيارة دون تقدم ملموس في هذا الملف.