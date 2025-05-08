فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية صعوبة توزيع المساعدات في القطاع مع وجود حركة حماس، أجرى المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي الحائز على جائزة نوبل للسلام ديفيد بيزلي محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والحكومة الإسرائيلية وجهات فاعلة رئيسية أخرى لرئاسة «مؤسسة غزة الإنسانية» الجديدة.ونقل موقع «إكسيوس» اليوم (الخميس) عن مصدرين مطلعين أن مؤسسة غزة الإنسانية سيتم إيلاؤها مهمة إدخال المساعدات إلى القطاع، مبيناً أن بيزلي تفاوض على إعادة إدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع الفلسطيني كشرط لقيادة عمليات المؤسسة قيد الإنشاء.وذكر الموقع أن الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلي المؤسسة يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة دون سيطرة حماس عليها. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تعمل في غزة أنها لن تتعاون مع خطة المؤسسة الجديدة كونها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.لكن مصدراً مشاركاً في التخطيط لإنشاء المؤسسة قال إنها مستقلة ويقودها مدنيون، وتهدف إلى تكملة عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التقليدية، لا أن تحل محلها.وأوضح المصدر: «هدفنا هو المساعدة في ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها بشكل آمن وفعال وعلى نطاق واسع»، مبيناً أن نقطة الخلاف الرئيسية هي كيفية ضمان عدم اعتراض حماس للمساعدات التي تدخل غزة، وأن المساعدات ستتدفق مباشرة إلى المدنيين.يأتي ذلك وسط تصاعد التحذيرات الأممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ مطلع مارس الماضي، والنقص المتزايد في الوقود والأدوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب في القطاع الذي تُعتبر المساعدات الإنسانية شريان حياة لسكانه.وكان المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سام وربيرغ قد قال في تصريح صحفي اليوم إن بلاده لا تريد أن تسيطر على غزة بل المساعدة في تحسين مستقبل القطاع، مشيراً إلى أنه من الصعب تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة بوجود حماس.من جهة أخرى، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول التكتل في بولندا إن معظم الدول الأوروبية تتفق على أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار ويتدهور بسرعة.