أعلنت حركة حماس اليوم (الخميس) التزامها بسيادة لبنان وقوانينه، واصفة حوادث إطلاق الصواريخ بالعمل الفردي الذي قام به عدد من الشباب.

وقال ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي إن حماس ملتزمة باتفاق وقف النار وأبلغت الجهات اللبنانية الرسمية بذلك، مشيراً إلى أن حوادث إطلاق الصواريخ عمل فردي قام به عدد من الشباب ولم تعلم الحركة مسبقاً بذلك ولم تُقرّر هذا الفعل.

وشدد بالقول: «الحركة تعاملت بإيجابية مع طلب لبنان وقامت بتسليم 3 مطلوبين»، وفي ما يتعلق بالسلاح أوضح أن الحركة لم تتلق أي طلب يخص سلاحها.

وقال عبدالهادي: «كل ما أُشيع من أخبار حول لقائي مع الجهات الرسمية في الدولة غير صحيح، وحتى اللحظة لم تبلغ أي جهة رسمية بالحركة بأي طلب يخص السلاح».

وأضاف: «عندما تطلب الدولة اللبنانية ذلك، سيأتيها الجواب بموقف فلسطيني موحّد، وبما يحقق سيادة ومصلحة لبنان من جهة، ومصلحة الشعب الفلسطيني من جهة أخرى».

وكانت حركة حماس قد سلمت خلال الأيام الماضية، في خطوة نادرة، متورطين في إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني.

وقال الجيش اللبناني (الإثنين) إنه استلم المطلوبين بعد التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قبل أيام من عدم استخدام أراضيه في أي أعمال تمس أمن البلاد.