صادق البرلمان الأوكراني اليوم (الخميس) على الاتفاق التاريخي مع الولايات المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية للبلاد (اتفاق المعادن).

وأعلن وزير الخارجية أندري سيبيا مصادقة البرلمان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الوثيقة الطريق لبلاده من أجل الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية جديدة.

من جهتها، أوضحت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيردينكو أن الاتفاقية تمهد الطريق لكييف للحصول على مساعدات عسكرية أمريكية جديدة، مشيرة إلى أنها تضع أساس التعاون الأمني مع أمريكا، وتحفظ الاستثمار في أوكرانيا حرة ذات سيادة بمساواة مطلقة بين الطرفين.

وكان مصدر أوكراني قال إن كييف مستعدة لتوقيع اتفاقية الموارد الطبيعية، في خطوة من شأنها تعزيز دعم واشنطن من خلال تعزيز شراكتهما الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مسودة الاتفاقية التي تنص على إنشاء صندوق مشترك لإدارة مشاريع الاستثمار الأوكرانية.

ولفت إلى أن إطار الاتفاقية يهيئ الظروف لزيادة الاستثمار في التعدين والطاقة والتكنولوجيا في أوكرانيا، موضحاً أن واشنطن وافقت على أن تُحتسب فقط المساعدات العسكرية «المستقبلية» التي قد تقدمها لأوكرانيا بعد توقيع الاتفاق ضمن مساهمتها في الصندوق.

وكان الأمريكيون قد أعلنوا أنهم لا يعارضون مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.