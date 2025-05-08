شنت إسرائيل اليوم (الخميس) 14 ضربة على منطقة النبطية في جنوب لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن العدوان كان واسعاً وعنيفاً وعلى دفعتين مستهدفاً الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت، النبطية الفوقا، كفررمان، وأحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب، ما أثار حالة من الرعب والهلع في أوساط المدنيين الذين هرع معظمهم إلى المدارس لإجلاء أولادهم، فضلاً عن ازدحام سير في الطرقات.

وشوهدت سيارات الإسعاف تتجه في محيط المناطق المستهدفة. وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن القصف تسبب بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن، مبيناً أن الحكومة اللبنانية لم توفر أي جهد دبلوماسي لوقف هذه الأعمال وانسحاب إسرائيل من الجنوب.

بالمقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سلاح الجو هاجم موقعاً لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في منطقة الشقيف، مبيناً أنه استهدف عناصر، ووسائل قتالية، وآباراً.

وأشار إلى أن هذا الموقع يعد جزءاً من مشروع استراتيجي تحت الأرض، وقد خرج عن الخدمة نتيجة الغارات، محذراً من أن وجود هذا الموقع والنشاط الإرهابي فيه يُشكلان خرقاً فاضحاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.