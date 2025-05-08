وسط اتهامات بانتهاكها، بدأ اليوم (الخميس) سريان الهدنة المؤقتة التي أعلنتها روسيا بمناسبة يوم النصر، والتي من المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل السبت، وهي الثانية من نوعها بعد هدنة عيد الفصح التي أعلنتها موسكو الشهر الماضي.وقال الكرملين إن القوات الروسية ستحترم أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار، موضحاً أنها سترد فورا على أي هجمات أوكرانية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهدنة التي تم إقرارها في ذكرى الانتصار على النازية بنهاية الحرب العالمية الثانية تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام.بالمقابل، اتهمت القوات الجوية الأوكرانية اليوم طائرة حربية روسية أطلقت قنابل موجهة على منطقة سومي (شمال شرق) للمرة الثالثة خلال وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الكرملين، مقللة من شأن الهدنة الروسية.وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس، إن بلاده لا تزال تتمسك بمقترحها بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.من جهة أخرى، دعا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى عقد مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مستبعداً نجاح الوساطة الأمريكية دون مفاوضات مباشرة بين الطرفين.وشدد فانس في كلمة ألقاها أمام قادة منتدى ميونيخ في واشنطن، على ضرورة أن تقدم روسيا بعض التنازلات قائلاً: «الروس طرحوا بعض المطالب وطلبوا مجموعة من التنازلات من أجل إنهاء النزاع، ونحن نعتقد أنهم يطلبون الكثير».وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن ترمب مستعد لإنهاء مساعيه السلمية، ولكنه لم يهدد بفرض العقوبات ضد روسيا.