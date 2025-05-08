أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم (الخميس) أن المعابر الرسمية هي مرآة السيادة لبلاده، وأن انتظام العمل فيها، أمنياً ولوجستياً يشكل خط الدفاع الأول للاستقرار الداخلي ويعد ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها.

وجاءت تصريح سلام الذي يجري جولة في البقاع، خلال زيارته إلى معبر المصنع الحدودي الذي تفقد فيه التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الأمن العام لتسهيل حركة العبور وضمن ضوابط أمنية مشددة، مؤكداً على أن معبر المصنع، بصفته منفذاً حيوياً للبقاع ولبنان ككل، يجب أن يُدار وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، وأن لا يُترك عرضة للعشوائية أو الاستنسابية.

وأشار سلام إلى أن العمل جارٍ لتركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت ممكن، لتسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية براً بشكل قانوني ومنظم، مشيراً إلى أن معبر المصنع يجب أن يتحول من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة ومصداقية إدارتها.

وقال سلام: «الإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منفذًا للفوضى والتجاوزات».