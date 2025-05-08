رغم عدم تأكيد السلطات في نيودلهي هذه المعلومات، أعلنت باكستان اليوم (الخميس) إسقاط جيشها 12 طائرة هندية بدون طيار انتهكت مجالها الجوي.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري إن الهند أرسلت مسيرات إسرائيلية من طراز (Harop) إلى مواقع متعددة، بما في ذلك أكبر مدينتين، كراتشي ولاهور، ويتم جمع حطامها، متوعداً الهند بدفع ثمن باهظ لما وصفه بـ«العدوان السافر».

من جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن مستشاري الأمن القومي في باكستان والهند أجريا اتصالاً هاتفياً في أعقاب التصعيد العسكري بين البلدين.

وذكرت شبكة «جيو» التلفزيونية أن انفجاراً سُمع في مدينة لاهور شرق باكستان اليوم. وبحسب شهود عيان فإنه سُمع أولاً «صوت أزيز» تلاه انفجار في نحو الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وشوهد دخان يتصاعد رغم تطويق قوات الأمن المنطقة بعد الواقعة بقليل.

بالمقابل، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن الغارات الهندية قتلت ما لا يقل عن 100 ممن وصفهم بـ«الإرهابيين»، بحسب وكالة الأنباء (PTI)، فيما نقلت صحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» عن وزير الداخلية الهندي أميت شاه قوله إن الغارات الهندية دمرت 9 معسكرات في باكستان.

وأشار وزير الداخلية الهندي إلى أنه تم استهداف معسكرات تدريب ومخازن أسلحة ومخابئ تابعة لمنظمات مثل «عسكر طيبة» و«جيش محمد» و«حزب المجاهدين» وجماعات أخرى وصفها بـ«الإرهابية».

من جهته، أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار أن أي هجوم باكستاني سيقابل برد حازم، مشدداً بالقول: «إذا تعرضت بلادنا لهجمات عسكرية، فلا شك أنها ستُقابل برد حازم».