أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم (الأربعاء)، أن بلاده أثبتت قدرتها على الردع كقوة نووية وتقليدية، موضحاً أن سلاح الجو الباكستاني نجح في إسقاط خمس طائرات هندية دون اختراق المجال الجوي الهندي، من بينها ثلاث مقاتلات من طراز «رافال».وقال شريف في تصريحات صحفية، إن ثلاثاً من الطائرات سقطت داخل الأراضي الهندية، بينها واحدة في منطقة باثيندا واثنتان في الجزء الهندي من كشمير، مبيناً أن الدفاعات الباكستانية تمكنت أيضاً من إسقاط طائرتين مسيّرتين خلال العملية.وأضاف شريف: هذه حرب تقليدية، وأولئك الذين كانوا يزعمون أن الهند تجاوزت باكستان في القدرات التقليدية، باتوا الآن يدركون حجم قوتنا، سواء في الساحة النووية أو التقليدية.وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد استدعت القائم بالأعمال الهندي لتسليمه مذكرة احتجاج من السلطات الباكستانية على الضربات غير المبررة التي شنها الجيش الهندي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الباكستانية.وأشار البيان إلى أن هذا العمل العدواني الصارخ من جانب الهند يُشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة باكستان، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الراسخة التي تحكم العلاقات بين الدول، معلناً رفض باكستان بشدة مبررات الهند.بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن القوات المسلحة أطلقت ليلة السابع من مايو عملية «سيندور» وضربت تسعة أهداف في باكستان والشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت مواقع «كان يتم من خلالها التخطيط لهجمات ضد الهند وتوجيهها».