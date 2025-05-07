أتلف فريق المسح في مشروع «مسام» لنزع الألغام - باليمن 600 لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، والتي جُمعت خلال الأشهر الماضية من مديريات بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة.

وأكد قائد فريق المسح المهندس حسين العقيلي، أن عملية الإتلاف التي نُفذت اليوم (الأربعاء) في منطقة «ذهبا» بمديرية عين تأتي ضمن الجهود المستمرة لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب، وتأمين حياة المدنيين في المناطق المحررة.

ويواصل مشروع مسام جهوده الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية، حيث تمكن منذ بدء أعماله من نزع نحو نصف مليون لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، تنوعت بين ألغام مزروعة ومخلفات حربية، تشكل جميعها تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

ونجح المشروع في إعادة الحياة إلى مختلف المديريات والقرى والأرياف في محافظة شبوة بعد انتزاع الخطر الكبير والصامت الذي كان يهدد حياة الآلف من الأسر التي تقطن مختلف المديريات.

وزرع الحوثيون الألغام في مختلف الطرقات والمزارع والجبال وحتى داخل الآبار وبجوار السدود، وفخخوا عدداً من المنازل طوال السنوات الماضية مما جعل الكثير من النساء والأطفال خصوصاً رعاة الأغنام ضحية لهذه الآفة.

وأسهمت جهود مشروع مسام في إعادة الخدمات العامة، من خلال تأمين خطوط نقل الكهرباء، وتوسيع الشبكة لتصل إلى مناطق نائية، لأول مرة منذ سنوات طويلة بعد تطهير تلك المناطق من الألغام، وهذا الإنجاز لم يتحقق لولا التزام الفرق الهندسية، التي واجهت تحديات جسيمة في التضاريس الصحراوية الصعبة والجبال الوعرة، وتعاملت مع ألغام شديدة التعقيد زُرعت بطرق مموهة ومبتكرة.