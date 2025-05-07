شرع الكرادلة الكاثوليك، اليوم(الأربعاء)، في اختيار خليفة بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس في سرية تامة، داخل المجمع المغلق في كنيسة السيستين.وتتجه أنظار العالم إلى المدخنة المعدنية على سطح الكنيسة التي سيخرج منها بعد كلّ جولة تصويت، دخان يؤشّر إلى النتيجة، فإما دخان أبيض حال انتخاب البابا، وإما دخان أسود في حال لم يتمّ ذلك.وقبل انطلاق أعمال المجمع المغلق (كونكلاف)، أقيم قداس في بازيليك القديس بطرس أحياه عميد سن مجمع الكرادلة لإيطالي جوفاني باتيتسا ري.واعتبر الكاردينال في عظته أن البابا القادم أمام «منعطف معقّد في التاريخ»، داعيا إلى المحافظة على وحدة الكنيسة، والتخلّي عن الاعتبارات الشخصية في هذا الخيار الذي يكتسي أهمّية قصوى.وبعد أكثر من أسبوعين على وفاة البابا فرنسيس، يلتئم الناخبون الكرادلة البالغ عددهم 133 من 70 بلدا، وهو عدد قياسي للبلدان الممثّلة في الكونكلاف، في هذا المجمع الانتخابي المضبوط الإيقاع بدقّة والذي تتابعه وسائل إعلام العالم أجمع لنقله إلى الكاثوليك المقدّر عددهم بنحو 1,4 مليار شخص.وتقام مساء الأربعاء جولة تصويت أولى لن تعرف نتيجتها على الأرجح قبل السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ومن شأن هذه الدورة أن تسمح بجس النبض ومن غير المرجّح أن يتمّ خلالها بلوغ غالبية الثلثين (أي 89 صوتا). ويفترض أن يتواصل التصويت غدا (الخميس) مع جولتين صباحا وجولتين بعد الظهر.ومن بين الكرادلة الأوفر حظّا لتولّي رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، الإيطالي بييترو بارولين ومواطنه بييرباتيستا بيتسابالا والمالطي ماريو غريش والفيليبيني لويس أنطونيو تاغلي ورئيس أساقفة مرسيليا الفرنسي جان-مارك أفلين.يذكر أن البابا الأرجنتيني الراحل والذي أطلق ورشة إصلاحية كبيرة في المؤسسة الكنسية 81% من الكرادلة المخوّلين بالتصويت، خصوصا من البلدان المهمّشة من الكنيسة أو البعيدة عن أوروبا.وعقد الكرادلة خلال الأيّام الماضية 12 جلسة عامة للتعارف ومشاركة وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجهها الكنيسة كي يرسموا الملامح العامة للبابا القادم.