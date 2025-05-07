لليوم الثالث على التوالي، شنت أوكرانيا هجوماً بطائرات مسيرة على موسكو، ما أجبر معظم مطارات العاصمة على الإغلاق، اليوم(الأربعاء)، في وقت من المقرر أن يصل فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ للاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.وقال رئيس بلدية موسكو سيرفي سوبيانين: «إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن 14 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الفترة من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، وظلت مطارات رئيسية في موسكو خارج الخدمة لمعظم الليل».من جانبه، رجح الكرملين حضور 29 من زعماء وقادة العالم ومنهم الرئيس الصيني احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في موسكو خلال الأيام القليلة القادمة. وتشارك في العرض وحدات عسكرية من 13 دولة بما فيها الصين.وتبادلت روسيا وأوكرانيا شن هجمات جوية خلال الليل على عاصمتي كل منهما، ودُمرت أسراب من المسيرات في طريقها إلى موسكو وأشعلت صواريخ ومُسيرات روسية حرائق في عدة شقق سكنية بكييف.وأعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية أن حطام الطائرات المسيرة المتساقط أشعل نيراناً في شقق ومبان في ثلاثة أحياء في كييف، بعد ساعات من إطلاق روسيا صواريخ نحو العاصمة الأوكرانية. وقتل شخصان إثر سقوط حطام طائرات مسيرة على مبانٍ سكنية في كييف خلال الليل، بحسب ما ذكرت وكالة الحماية المدنية وعمدة المدينة فيتالي كليتشكو.وعثرت السلطات على الضحايا، فيما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق التي اندلعت في شقق سكنية نتيجة سقوط أجزاء من طائرات مسيرة على مبنى سكني مكون من خمسة طوابق.وواصلت صفارات الإنذار دويها في العاصمة كيي، ودعا عمدة المدينة السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.بدوره، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال القتالية على خط التماس وحده لن يحقق تسوية طويلة الأمد للصراع الأوكراني. وقال في مقالة نشرتها مجلة «الشؤون الدولية»: «لا يمكن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد لهذه القضية من خلال وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال القتالية على خط التماس وحده، لتحقيق سلام دائم، ينبغي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع».وأضاف: «ينبغي القضاء على التهديدات التي تستهدف أمن روسيا، والتي نشأت جرّاء توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً، ومحاولات ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي».