ثمّن الرئيس اللبناني جوزيف عون الاهتمام المتجدد بلبنان من قبل الدول العربية الشقيقة، مؤكدا أن البلاد بدأت تستعيد ثقة الأشقاء والأصدقاء بفضل الجهود الإصلاحية التي انطلقت وستتواصل في المرحلة القادمة. وشدد عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، اليوم (الأربعاء)، على أهمية الدعم العربي المستمر، مؤكداً أن لبنان يرحب بأي خطوة تساهم في تعزيز مسار النهوض الوطني.وأفاد عون بأن الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان وأعاقت العمل الإنمائي والإعماري باتت خلفه، وأن البلاد تدخل اليوم مرحلة جديدة من التفاؤل، قائمة على التصميم لإعادة بناء الدولة وفق أسس حديثة، في مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية والمالية.ولفت إلى أن الدولة اللبنانية تعتمد في هذه المرحلة على الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحرص على توفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية التي كانت شريكاً فاعلاً في دعم لبنان على مدى سنوات، ومنها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وأضاف الرئيس اللبناني أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات إصلاحية وهي مستمرة في هذا النهج، ما يتطلب دعماً عربياً ودولياً لتمكين لبنان من تجاوز محنته والانطلاق بثبات نحو مرحلة النهوض والتنمية.من جهته، أوضح السعد أن هدف زيارته إلى لبنان، على رأس وفد من الصندوق العربي، هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، مشدداً على التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، مع إعطاء الأولوية للمشاريع في مجالي التعليم والصحة. وتحدث عن التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي، لافتاً إلى اجتماعات مرتقبة مع الوزراء المعنيين لتحديد الحاجات الملحّة، متمنياً أن تتوفر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ.