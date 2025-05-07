زار سفير المملكة في لبنان الدكتور وليد بخاري، اليوم (الأربعاء)، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء رائد عبد الله، في مقر المديرية بالعاصمة بيروت.وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات التي تشهدها الساحة اللبنانية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني القائم بين المملكة ولبنان، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.وكان السفير بخاري، زار أمس (الثلاثاء)، وزير الداخلية العميد أحمد الحجار في مقر الوزارة.