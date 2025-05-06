أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم (الثلاثاء) تعيين الحكومة الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس رسمياً. ومن المقرر أن يعقد الوزراء الـ17 أول اجتماع لمجلس الوزراء خلال الساعات القادمة.وأدى زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس اليمين الدستورية مستشاراً لألمانيا، بعدما عينه شتاينماير رسمياً، بعدما انتخبه البرلمان مستشاراً بعد جولتَي تصويت، ليخلف المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.وضمت التشكيلة الحكومية، نائب المستشار ووزير المالية لارس كلينجبايل، فيما تولى وزارة الخارجية يوهان فادفول، وسيستمر بوريس بيستوريوس وزيراً للدفاع من الحكومة السابقة.وعُين بوريس بيستوريوس وزيراً للداخلية، وستيفاني هوبيج لوزارة العدل، وكاثرينا رايشه وزيرة للاقتصاد.وكان المحافظ فريدريش ميرتس قد خسر جولة التصويت الأولى لانتخابه مستشاراً للبلاد في وقت سابق اليوم، في انتكاسة غير متوقعة للائتلاف الجديد بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى يسار الوسط.وتصدرت كتلة المحافظين التي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في انتخابات فبراير الماضي، إلا أنها حصلت على 28.5% من الأصوات، ما جعلها بحاجة إلى شريك آخر لتشكيل الائتلاف الحاكم.ووافق ميرتس على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي حصل على 16.4% من الأصوات، في أسوأ نتيجة له في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.وشرع البرلمان الألماني الاتحادي «بوندستاغ» في التصويت لانتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا خلفاً للمستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.وكان من المقرر في حال فوزه أن يؤدي ميرتس (69 عاماً) اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير رفقة 17 وزيراً في حكومته، على أن تتولى الحكومة الجديدة مهماتها بعد ستّة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير الماضي.