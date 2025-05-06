أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العمانية اليوم (الثلاثاء) عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأمريكا، مؤكداً أنه جاء بجهود من بلاده.ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المتحدث قوله: بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان أخيراً مع الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين، مضيفاً: في المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.من جهتها، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: الحوثيون أكدوا أنهم لا يريدون القتال، وترمب وافق على وقف النار، مبيناً أن بلاده ستوقف الهجمات ضد الحوثيين بعد استسلامهم.وأشار المتحدث إلى أن الحوثيين استسلموا، وبلاده ستضمن حرية الملاحة بالبحر الأحمر، مشدداً بالقول: «قلنا منذ البداية إن استمرار الحملة ضد الحوثيين مرهون بوقف الهجمات».ولفت إلى أن «الحوثيين أكدوا أنهم سيلتزمون بوقف استهداف السفن بالبحر الأحمر وباب المندب، وإذا التزموا بذلك فإننا سنلتزم».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق اليوم وقف القصف على مواقع الحوثي، وفي المناطق التي يسيطر عليها ويطلق الصواريخ والقذائف على السفن والملاحة الدولية منها.وقال ترمب خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: الحوثيون أبلغوا الولايات المتحدة أنهم لا يريدون القتال بعد الآن، مضيفاً: «الولايات المتحدة سوف تحترم ذلك، وسنوقف القصف فوراً».وشدد ترمب بالقول: «لقد استسلموا ولكن الأهم، أننا سنأخذهم عند كلمتهم، قالوا إنهم لن يفجروا السفن مرة أخرى، وهذا هو سبب قيامنا بما نقوم به هناك، عرفنا للتو هذه المعلومات»، معتبراً ذلك أمراً إيجابياً.من جهته، قال رئيس اللجنة الثورية الحوثية محمد الحوثي إن مليشياته ستقيّم مدى التزام أمريكا باتفاق وقف إطلاق النار.في الوقت ذاته، حمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم جماعة الحوثي مغبة إدخال اليمن في صراعات دموية وتدميرية خدمة لأجندات خارجية، مؤكدة أن هذه الحرب التي يجلبها الحوثي على اليمن لن يذهب سوى المدنيين العزل ضحايا لها.