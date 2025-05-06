أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، جاهزية بلاده الكاملة لتأمين سلامة الزوار العرب للعاصمة بيروت، متعهداً بضمان أمنهم وراحتهم أثناء إقامتهم في لبنان.

وقال سلام بعد لقائه سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في السرايا الحكومي، اليوم (الثلاثاء): «استمعنا إلى مخاوف السفراء بالنسبة إلى انتقال رعاياهم إلى لبنان، وأكدت لهم أننا سنعمل بكل جدية لإزالة هذه المخاوف، وأطلعتهم على كل التغييرات التي حصلت في مطار بيروت وعلى الطريق المؤدي إليه، بما يعزز الثقة بإجراءات الأمن والسلامة».

وأضاف: «تأكدت من قادة الأجهزة الأمنية الجهوزية الكاملة لتأمين سلامة إخواننا العرب والزوار كافة، ونحن ملتزمون باتخاذ كل ما يلزم لضمان أمنهم وراحتهم أثناء إقامتهم في لبنان».

وشدد سلام على أهمية تعزيز العلاقات مع دول الخليج، وعودة الحركة السياحية والاستثمارية بشكل طبيعي، انطلاقاً من حرص لبنان على الحفاظ على عمق علاقاته العربية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع زواره.

يذكر أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي توقفوا عن السفر إلى لبنان في مناسبات متعددة، أبرزها في عام 2013، عندما دعا المجلس مواطنيه إلى تجنب السفر إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة، وفي عام 2016، أصدرت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر حظراً رسمياً على سفر رعاياها إلى لبنان، بعد امتناع لبنان عن التصويت على بيان عربي يدين الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

تسببت هذه المقاطعة في تراجع كبير في القطاع السياحي اللبناني، إذ فقد لبنان نحو 39% من إيرادات السياحة نتيجة غياب السياح الخليجيين.

وعلى الرغم من رفع بعض دول الخليج حظر السفر في السنوات اللاحقة، إلا أن التوترات السياسية والأمنية المتكررة أدت إلى تجدد التحذيرات من السفر في مناسبات أخرى، مثل عام 2017. وتكررت التحذيرات خلال الثورة، وتفجير مرفأ بيروت، والحرب الإسرائيلية.