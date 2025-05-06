فيما أعلن جيش الاحتلال اعتزامه توسيع الحرب في رفح جنوبي غزة بعد تطويقها أسابيع عدة، قتل 9 فلسطينيين، اليوم (الثلاثاء)، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المنكوب للشهر الـ19 على التوالي. وأفادت مصادر طبية بأن 48 فلسطينياً قتلوا وأصيب 142 آخرون بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52,615 قتيلا و118,752 مصاباً.وقال جيش الاحتلال في بيان: بعد استكمال تطويق رفح قبل أسابيع عدة، تواصل نشاطها في المنطقة، ويتوقع أن تتوسع رقعته لتشمل مواقع عدة وأحياءً إضافية.وأفاد مصدر طبي بمقتل فلسطينيين وأصيب آخران في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وأضاف المصدر أن فلسطينياً قتل وأصيب آخر في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.وأوضح أن فلسطينيين آخرين قتلا في قصف استهدف حي السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا بمحافظة الشمال، وبرصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة الشعف بحي التفاح شرق غزة. وذكر المصدر أن فلسطينيين اثنين قتلا متأثرين بجروح أصيبا بها في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.وأعلن مصدر طبي في مستشفى الكويت التخصصي الميداني، مقتل طفلة وإصابة مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس.وأوضح أن فلسطينياً قتل بقصف إسرائيلي استهدف حي العمور في بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، في حين أُصيب آخر في قصف شقة سكنية وسط خان يونس.وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منزلاً شمال عبسان الكبيرة شرق خان يونس دون الإبلاغ عن إصابات.من جانبه، أعلن مستشفى العودة الأهلي في بيان مقتل فلسطينيين اثنين بينهما سيدة، بقصف إسرائيلي على منزل بجوار مدرسة السوارحة في مخيم النصيرات، في حين وصل جثمانهما إلى المشفى.وحسب شهود عيان، فإن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، في حين واصل الجيش نسف الأحياء السكنية في محافظة الشمال، حيث فجر روبوتا في منطقة الشيماء شمال بلدة بيت لاهيا.